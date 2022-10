Napoli, parte il progetto “Musica, teatro e ricerca”: sette appuntamenti

Parte da oggi, 5 ottobre, il progetto Musica, teatro e ricerca (Mtr) una prima forma di oggettivazione del progetto Sparrt (Progetto/Spazio Arti & Ricerca) che «vuole avviare una ricerca e sperimentazione musicale, teatrale e culturale, i cui esiti teorici – connessi ai risultati performativi – potranno essere ospitati nella rivista Research Trends in Humanities e Quaderno PTH – Performative Thinking in Humanities».

Commentano così i due ideatori Rosario Diana, primo ricercatore di filosofia presso l’Ispf-Cnr, e Rosalba Quindici, compositrice e docente di composizione presso il Conservatorio di Pesaro, alla presentazione di oggi dei sette prodotti compresi fra l’ottobre 2022 e il maggio 2023, concepiti, scritti e composti entro la cornice teorico-performativa del progetto Spazio Arti e Ricerca, anche se inseriti in altri contesti e rassegne.

«Abbiamo cercato di creare una complicità virtuosa tra la ricerca umanistica e filosofica e il mondo performativo delle arti, segnatamente il mondo della musica e il mondo delle arti visive. In questi mesi vedremo una teoria che acquisisca la sperimentalità e le arti che possano avere spessore e consapevolzza. Sparrt è un progetto che crea complicità virtuosa tra saperi filosofici e arti performative. Intercettiamo il mondo d'arte non solo estetico e anestetico ma stimoliamo e provochiamo una riflessione nel pubblico» afferma Rosario Diana.

Il programma

5 ottobre 2022, alle 18:00, presso il Centro Stabile di Musica e Cultura “Domus Ars”

Guido Barbieri, On stage/Out of stage. La “ricerca del luogo” nella drammaturgia musicale contemporanea Conferenza in cui si analizza il confine sottile e sempre più poroso, nella seconda metà del Novecento, fra teatro musicale e musica cosiddetta assoluta.

29 ottobre, alle 20.30, alla Fabbrica del vapore (Milano, via Procaccini, 4)

Rosalba Quindici, Picasso//Tableaux

Un’azione mimico-musicale per ensemble, mimo e danzatrice (la Quindici firma il concept, la musica e la coreografia) dedicata a Picasso, nella quale si realizza un intreccio performativo tra musicisti, mimo e danzatrice, che agiscono e reagiscono gli uni sugli altri, evocando l’iconografia dell’artista spagnolo.

13 gennaio 2023, alle ore 20.30 – Teatro “A. Dumas” dell’Institut Français di Napoli (via F. Crispi, 86)

Rosario Diana, Il buio sulla zattera

Uno spettacolo di teatro di lettura che racconta il drammatico naufragio nel 1816 della fregata francese La Méduse, mettendo in luce i risvolti filosofici di questa tragedia del mare.

20 gennaio 2023, alle ore 20.30 – Centro Stabile di Musica e Cultura “Domus Ars”

Rosario Diana, Fabbrica occupata. Monodramma iperbolico in prova

Un secondo spettacolo di teatro di lettura ambientato in un immaginario – ma prevedibile – 2036, in cui un operaio è ormai rimasto solo a “occupare” una fabbrica totalmente automatizzata.

16 febbraio 2023, alle ore 19:00 – Centro Stabile di Musica e Cultura “Domus Ars”

Presentazione del CD di Laura Faoro Ceci n’est pas un flûte (ed. Stradivarius)

Flautista specializzata nel repertorio della musica contemporanea di ricerca, Laura Faoro ha pubblicato un CD che contiene brani per flauto – alcuni con elettronica – di Mario Lavista, Kaija Saariaho, Salvatore Sciarrino, Vittorio Montalti, Luca Francesconi, Nadir Vassena, Cesare Saldicco, Fausto Romitelli, Ivan Fedele (Massimo Marchi all’elettronica).

30 marzo 2023, alle 18:00 – The Spark Creative Hub (Napoli, piazza L. Bovio, 33)

Presentazione del numero 10/2023 Research Trends in Humanities – RTH

Il decennale della rivista è l’occasione per presentare questa rivista annuale scientifica Anvur online open access e il Quaderno PTH – Performative Thinking in Humanities (entrambe le pubblicazioni dirette da Flavia Santoianni e Rosario Diana e supportate dalla piattaforma digitale della Federico II).

6 maggio 2023, alle ore 20.30 – Centro Stabile di Musica e Cultura “Domus Ars”

Concerto pianistico di Bahar Dördüncü

Il programma sarà centrato sul secondo Novecento.