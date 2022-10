«My dreams they’ll never surrender», il restauro dell'opera a Castel Sant'Elmo

Sabato 29 ottobre 2022, alle ore 11.00, negli ambulacri di Castel Sant’Elmo, a Napoli, verrà presentato al pubblico il restauro dell’opera «My dreams they’ll never surrende» di Gian Maria Tosatti, vincitrice della III edizione del Concorso «Un’Opera per il Castello» e realizzata nel 2014 per la collezione permanente di Castel Sant’Elmo - Museo Novecento a Napoli. Il progetto di restauro, che ha comportato la rigenerazione dell’opera, seguito direttamente dall’artista coadiuvato dai suoi collaboratori e svolto insieme ad un gruppo di giovani restauratori dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, diretti da Giovanna Cassese, Coordinatrice della Scuola di Restauro, è stato presentato in anteprima lo scorso 7 ottobre nell’Auditorium sulla Piazza d’armi di Castel Sant’Elmo, nell’ambito delle iniziative promosse dalla direzione regionale Musei Campania in occasione della diciottesima giornata del contemporaneo.

La presentazione del restauro e della riapertura dell’opera permanente sarà ora al centro di un talk con l’artista nei suggestivi ambulacri del castello, in cui dopo i saluti istituzionali di Marta Ragozzino, Direttrice regionale Musei Campania, e Giovanna Cassese, Coordinatrice della Scuola di Restauro - Accademia di Belle Arti di Napoli, dialogheranno con Gian Maria Tosatti: Angela Tecce, presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee e del Museo MADRE, Lia Rumma, gallerista, Stefano Chiodi, storico e critico d’arte, Ludovico Pratesi, curatore e critico d’arte, e Marta Ragozzino, Direttrice regionale Musei Campania.