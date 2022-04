«Ten architects for Ukraine», mostra e asta di beneficenza al Nabi di Napoli

Non ci resta che l’istinto. Di fronte a bambini che cadono, uomini che piangono, donne che si difendono, non c’è ragionamento che tenga, nessuna razionalità, nessuna giustificazione, ma solo l’istinto. Agire di istinto, per ciò che ci è possibile fare, per arrivare a quella sofferenza, alla tragedia, alla brutalità, alla barbarie e tentare di abbracciarle, accarezzarle, condividerle, affievolirle.

Agire di istinto nel tentativo di essere, per quanto ci è possibile, accanto ad un popolo forte e tenace e bisognoso di forza, tenacia e supporto. «Ten architects for Ukraine»: 10 architetti lasciano pc, progetti e cantieri, per tirare fuori qualcosa di naturale, verace, semplice: la loro verità a sostegno della resistenza, del coraggio, della perseveranza di un momento che ha bisogno, ora, della loro mobilità.

«Ten architects for Ukraine» è una mostra d'arte e asta di beneficenza che si terrà al Nabi in via Chiatamone 5 bis l'8 aprile 08/30 alle ore 18.30. Il ricavato sarà devoluto all’associazione La casa di Matteo. Interverranno Martin Rua, romanziere, e Yuliya Sanchenko, guida turistica e mediatrice culturale.