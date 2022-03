Napoli, fondazione Mezzogiorno presenta il libro «La città dolente» di Axel Munthe

«È in tempi come questi, in mezzo al colera e ad una miseria che non ha uguali, che il carattere popolare si rivela in tutte le sue deficienze, ma anche in tutti i suoi migliori aspetti». Venuto a sapere dell’epidemia scoppiata a Napoli, Munthe si mise in viaggio per offrire il suo aiuto. Medico e intellettuale innamorato di Capri e delle bellezze campane, raccolse il racconto della sua permanenza – tra gli ultimi mesi del 1884 e l’inizio del 1885 – in una serie di corrispondenze per un giornale di Stoccolma, il cui titolo è già di per sé emblematico: «Lettere da una città dolente» (Letters from a mourning city).

Il ritratto che emerge dai suoi resoconti è quello di una realtà sofferente eppure viva, piena di contraddizioni ma sempre dignitosa. Una Napoli che lui ama e conosce profondamente, la cui umanità va a cercare fin nei quartieri più poveri e abbandonati. Dove, accanto al dolore, non manca mai il sollievo della solidarietà umana più autentica.