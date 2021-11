Napoli, dal 6 novembre al PRAC la personale di Erk14

ROOM14 è il titolo della personale di Erk 14 che sarà inaugurata a Napoli sabato 6 novembre dalle ore 11 alle 19 presso gli spazi della Galleria P.R.A.C. Piero Renna Arte Contemporanea, visitabile fino al 31 dicembre 2021.

La mostra consiste in una serie di istantanee di riflessioni, momenti, storie, stati d’animo, raccontante attraverso accumuli di oggetti, animali e fiori in stanze piene, vuote, in disordine, stanze dell’inconscio, dove oggetti di uso comune interagiscono con le loro azioni per simboleggiare virtù e debolezze di una società liquida fatta di individualismo e consumismo dove l’incertezza è l’unica certezza. 14 stanze in cui mettere in ordine per cercare il proprio ordine e capire chi siamo per trovare la felicità. Quattordici opere di varie dimensioni, acrilico su tela, tutte, tranne una, a colori vivissimi; colore che si espande sulle pareti della galleria, in parte tinteggiata per accogliere le opere di Erk 14, nato nel 1986 a Carmagnola, Torino, ma ormai napoletano d'elezione visto che qui vive e lavora. Artista, art director, designer, dopo 11 anni di lavoro presso agenzie di comunicazione tra Napoli, Roma e Milano, la creazione di un proprio brand di streetwear e le collaborazioni come designer con altri marchi moda, nel 2014 intraprende la ricerca artistica stimolato dalla necessità di raccontare le dinamiche del quotidiano, spesso frutto di disagi non dichiarati.

Inizia così un’intensa ricerca iconografica e iconologica sulle simbologie degli oggetti di uso comune associati a impulsi e dinamiche accidentali del quotidiano. Senza mai fornire una visione univoca delle sue opere, ma attraverso l’indicazione delle infinite possibilità insite in esse, Erk14 lascia al pubblico la scelta di sviluppare una propria visione. Partito dall’uso rigoroso del bianco e nero, dall'apparente semplificazione semantica e dalla resa grafica e stilistica impersonale, senza sbavature nel 2020 inizia a sperimentare il colore come medium di maggiore empatia con lo spettatore.