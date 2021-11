Napoli, a Città della Scienza un week end all'insegna della scoperta del mondo vegetale

Sabato 13 e domenica 14 novembre i visitatori del museo interattivo di Città della Scienza potranno immergersi nel mondo vegetale, alla scoperta della sua straordinaria ricchezza e complessità, in cui è racchiuso il segreto della sopravvivenza della specie umana e del nostro pianeta.

Tante e affascinanti le attività in programma realizzate in collaborazione con Le Nuvole Scienza, il science show “Piante: organismi misteriosi” guiderà i bambini a partire dai sette anni alla scoperta dei segreti e delle meraviglie del mondo vegetale, apparentemente immobile, ma pieno di vita.

Il laboratorio interattivo “La geometria delle piante” condurrà invece gli spettatori alla scoperta della foglie, tra gli organi più sofisticati delle piante, per conoscere i modelli matematici geometrici alla base della loro struttura e disposizione e infine, grazie alla collaborazione con Kidpass, grandi e piccoli visitatori potranno assistere al divertente spettacolo dell’illustratore e scrittore Sergio Olivotti, che in abiti da astronauta partirà per un’avventura interplanetaria che ripercorre i personaggi più belli e le storie più avvincenti dei suoi libri.