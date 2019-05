Napoli, a Donnaregina l'evento «Scripta volant» tra leggende e palloncini

Venerdì 17 Maggio 2019, 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 25 maggio alle 11 sul sagrato della monumentale chiesa di Donnaregina a Napoli la prima edizione di "Scripta volant". Un evento che, prendendo parte da vicoletto Donnaregina presso dalla libreria A&M Bookstore Coffee and more dei giovani imprenditori Anna Minucci e Andrea Ambrosino, si concluderà a Largo Donnaregina dove il giornalista e scrittore Marco Perillo racconterà storia e leggenda della chiesa, partendo dagli scritti di Matilde Serao.Sarà quindi donato un palloncino e una pergamena ai piccoli partecipenti e l'evento si concluderà facendo volare i "pensieri a palloncino". Chiunque voglia partecipare avrà un solo compito: scrivere un pensiero sulla propria città, Napoli. Nei giorni successivi all'evento, chiunque ritrovi le pergamene deve postarle su facebook e/o instagram taggando A&M Bookstore | Coffee and more o potrà portarle direttamente in libreria.L'evento nasce col fine l'idea di restituire vicoletto Donnaregina alla cultura e agli eventi, dando voce ai più giovani.Per info e contatti:A&M Bookstore | Coffee and more, via Duomo 93 - Napoliaembookstore18@gmail.com - 0810209238