Napoli: a Piazza Plebiscito un weekend dedicato alla prevenzione

«Sarà un impegno importante quello che porteremo in Piazza del Plebiscito nella giornata di sabato un’occasione in più per invitare i cittadini a fare prevenzione. Tanto più in una regione come la Campania dove la situazione è molto complessa e spesso le famiglie rinunciano alle cure».

Con queste parole Sandra Frojo, presidente della commissione albo Odontoiatri di Napoli, lancia un appello ai napoletani affinché si presentino a centinaia per approfittare delle visite gratuite organizzate in occasione del Lions Day del 22 e 23 aprile.

Il programma, che conclude l’appuntamento annuale dei Lions nel mondo per celebrare le attività di servizio a favore della comunità, prevederà visite gratuite per il diabete, la vista, il cancro infantile, l’alimentazione e la prevenzione orale. «Ringraziamo il Lions di Napoli per averci fatto partecipi di questa iniziativa che per il secondo anno – dice Sandra Frojo - ci consente di offrire la possibilità di un controllo specialistico odontoiatrico alla cittadinanza partenopea. Per noi è un modo in più per rispondere ad un’emergenza sociale conclamata, ben rappresentata dalle parole del ministro della Salute Schillaci».

Convinto di una favorevole risposta dei napoletani è poi Paolo Persico, presidente del Lions Club Napoli 1799: «Quando organizziamo iniziative in favore della salute riscontriamo sempre una grande adesione. Questo ci spinge non solo a continuare, ma a metterci sempre più impegno e forza. Ciascuno di noi sente forte la responsabilità di veicolare un messaggio corretto sul valore della prevenzione e di mettersi a disposizione di iniziative che rendono la salute un bene di tutti».