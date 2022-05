Napoli, in abiti d'epoca ricordando Matilde Serao

"Un tè in Belle Époque con Matilde Serao 1856/1927" è il tema della passeggiata che si è svolta a Napoli per ricordare la scrittrice e giornalista, direttore del Mattino. Appuntamento in piazza del Plebiscito e al caffè Gambrinus per l'evento organizzato da Joelle Parker e Monica Fiorito attraverso il progetto 'Donne nella storia' che coniuga abiti sartoriali d'epoca e intrecci di vita al femminile. Interventi del presidente dell'Associazione culturale Parole e Musica, Ciro Lucioli, organizzatore e divulgatore storico-artistico che ha raccontato aneddoti e curiosità sulla vita della giornalista, attraverso un tour narrato che ha portato i visitatori indietro nel tempo, sul finire dell'Ottocento e gli inizi del Novecento napoletano, richiamati dal fascino dei costumi d'epoca.

Tappe anche in piazza del Plebiscito, al Teatro San Carlo e alla Galleria Umberto I dove c'è la targa intitolata a Matilde Serao.

(Foto di Silvia Caldoli)