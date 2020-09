Napoli, nell'acquedotto augusteo del Serino la mostra di Adrian Melis «Terra asciutta»

Prosegue, nel sito archeologico che conserva i resti dell’Acquedotto Augusteo del Serino nell'area Borgo Vergini - Rione Sanità a Napoli, Underneath the Arches, programma di arte contemporanea diretto da Chiara Pirozzi e Alessandra Troncone, in collaborazione con l’Associazione VerginiSanità. La terza mostra del programma ospiterà,dal 27 settembre al 15 novembre 2020, un intervento dell’artista Adrian Melis( L’Avana, 1985) dal titolo Terra asciutta.



Il progetto Underneath the Arches, è realizzato con il contributo della Regione Campania, ha ricevuto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee e gode del patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. È supportato dalla Fondazione Morra e dal MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli.



