«Affabulazione», torna la rassegna di teatro, musica e danza organizzata dal Comune di Napoli

"Affabulazione, espressione della Napoli policentrica" invita ad entrare nell'incanto della città con musica, arte e spettacolo per il terzo anno. Un ricco programma di eventi da giugno a novembre 2024, "l'innovazione e la tradizione dei grandi autori Eduardo de Filippo, Salvatore di Giacomo, Massimo Troisi ispirano i lavori degli artisti impegnati in una connessione creativa dal centro verso le periferie" - spiega Sergio Locoratolo coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli.

La rassegna è stata presentata oggi a palazzo Cavalcanti in via Toledo, casa della cultura della città, «è la chiara espressione della volontà dell'amministrazione comunale di rendere la cultura trait d'union tra arti, linguaggi pubblici e aree geografiche della città - precisa Locoratolo - Una contaminazione aperta ed inclusiva con la cittadinanza - precisa - che potrà fruire gratuitamente degli spettacoli».

Gli obiettivi nella mission del bando dei 20 progetti selezionati, esaltano esperienze sedimentate e nuove leve del mestiere dell'arte", Teatro dell'Osso, Luna di Seta, Officine Teatro san Carlo, Associazione Domenico Scarlatti, e tanti altri, con circa 300 performance e migliaia di addetti ai lavori, per un poderoso progetto organizzato dall'amministrazione comunale di Napoli e finanziato con circa 900mila euro dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo del Ministero della Cultura.

Dalla IV Municipalità, alla VI e poi l'VIII, la IX e la X le rappresentazioni artistiche entreranno in connessione con luoghi inediti scelti come spazio di eventi, chiese, centri polifunzionali, parchi, il Centro penitenziario "Pasquale Mandato", l'Oasi WWF Cratere degli Astroni, il Centro Direzionale di Napoli, e gli istituti scolastici. «Spettacoli musicali che raccolgono già i risultati di consenso e pubblico raggiunti con la I edizione - dice Ferdinando Tozzi consigliere del sindaco - la performance "Le 4 morti di Pierpaolo Pasolini" sarà prossimamente in scena in Giappone al festival internazionale.

Presente alla conferenza stampa di questa mattina anche il regista italoamericano David Petrarca "innamorato di Napoli" e nella top dei producer di serie televisive come Everwood, Eli Stone e Drop Dead Diva, direttore e regista televisivo per produzioni della HBO, come Il Trono di Spade. «Qui a Napoli - ha dichiarato - Nord e Sud del mondo si incontrano, questa città sostiene le arti a differenza degli Usa dove in questo momento le arti e la cultura vivono un momento di crisi».