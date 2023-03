All'archivio storico di Napoli “Antenate - il tempo del ricordo nella casa delle storie”

Da mercoledì 29 marzo alle ore 19.00 , fino a venerdì 31 marzo, all'archivio storico di Napoli ci sarà la performance teatrale Antenate - Il tempo del ricordo nella casa delle storie ideata e curata da Marina Rippa per F.Pl. Femminile Plurale, in collaborazione con il teatro pubblico Campano e l'archivio di stato di Napoli. Il lavoro, che vede la partecipazione di un gruppo di donne di Forcella e di quartieri complessi, afferenti al progetto “La Scena delle Donne - percorsi teatrali con le donne a Forcella”, vuole avvicinare il pubblico al grande patrimonio dell'Archivio Storico.

Questa vuole essere una storia che parla al presente, in questo tempo più che mai, attraverso una performance che vede coinvolte ventidue donne a raccontare storie di donne: «Le storie – così in una nota - alimentano la vita, da sempre. E su queste storie abbiamo lavorato, ricercando nella propria storia familiare e relazionale le più antiche, ma anche quelle legate a donne dalle vicende sconosciute. Testimonianze scritte e orali, racconti personali, propri delle donne, sono al centro dello sviluppo drammaturgico».

«L’idea che deve passare – sottolinea la direttrice dell'archivio Candida Carrino - è che questo luogo raccoglie le storie di tutti, le “microstorie”: lo sviluppo del territorio, le passate epidemie, la storia dei quartieri della città. L’obiettivo è agganciare i problemi di oggi con quelli del passato, parlare con il mondo. Solo così si smuove l’idea che l’archivio contenga documenti morti».