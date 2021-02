Napoli, l'artista tedesca Anna Witt a Forcella: video performance con i ragazzi e le donne

Il Goethe-Institut riapre le attività in presenza con una residenza dell’artista Anna Witt che dal 1° all'8 febbraio, è a Napoli per studiare la città e realizzare un’opera (video e performance) in collaborazione con le donne e i ragazzi del quartiere di Forcella d’intesa con l’associazione culturale Amici di Carlo Fulvio Velardi ONLUS presso la Casa di Vetro (foto in allegato).

Napoli è una città che da sempre si è contraddistinta per la capacità relazionale dei suoi abitanti. La società partenopea vive e si rinnova oltre gli avvenimenti eclatanti, oltre la superficie del visibile. Il "Cambiamento oltre il visibile” si prefigge l’obbiettivo di rivelare questa realtà vivida, intraprendendo una sorta di Grand Tour esperienziale all’interno delle relazioni della città. L’artista tedesca Anna Witt, seguita dalla curatrice Maria Teresa Annarumma, sta andando alla scoperta di questo sostrato nascosto, eppure estremamente vitale. Dopo aver sperimentato in questi giorni le dinamiche di una società che vive, si evolve e crea oltre le apparenze, Anna Witt ha scelto di concentrarsi sulla metafora di “presente” e “trascendente”.

L’iniziativa si avvale anche del supporto del Forum Austriaco di Cultura a Roma. A questo proposito Georg Schnetzer, il direttore del centro culturale della Repubblica d’Austria, scrive. “Sono felice di poter sostenere, con il Goethe-Institut, la residenza di Anna Witt. Quando sono stato a Napoli, sono sempre rimasto molto colpito dalla vivacità, dalla ricchezza culturale dei quartieri di Forcella e anche della Sanità. Sono molto curioso di vedere i risultati di questo progetto di un’artista che ha studiato e che vive e lavora a Vienna.”

La direttrice del Goethe-Institut, Maria Carmen Morese racconta come è nata l’idea del progetto: “durante il primo periodo di confinamento dovuto al Covid, tutti abbiamo avvertito la mancanza delle relazioni, della condivisione e dello scambio di esperienze. Il Cambiamento oltre il visibile vuol mettere in luce come la rete delle relazioni interpersonali – anche tra Napoli, Germania e Austria – possa avviare un miglioramento decisivo della nostra società.”

La curatrice Maria Teresa Annarumma spiega che “il progetto è incentrato sul tema della “cura” e delle “care-givers” visto da due prospettive e due dimensioni diverse: il presente e il trascendente.”

Primo movimento – la cura del presente: in tre residenze Anna Witt studia il tessuto sociale di Forcella, concentrandosi in modo particolare sulle le attività culturali che la Amici di Carlo Fulvio Velardi ONLUS offre ai bambini e ai ragazzi del quartiere. Notissime sono a Napoli le iniziative dell’associazione che hanno permesso a bambini di scoprire la storia di Napoli, di partecipare a progetti di arte contemporanea, di accedere alla cultura che altrimenti sarebbe stata loro preclusa.

Secondo movimento – la cura del trascendente

In collaborazione con l’Associazione Progetto Museo, diretta dalla professoressa Francesca Amirante, Witt è andata alla scoperta del culto dei defunti presso il Complesso Monumentale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. In questo un luogo nascosto ma vissuto nei secoli dai napoletani, sono ancora una volta le donne a prendersi cura del rapporto con l’aldilà in un continuo movimento osmotico tra realtà e fantasia, tradizione e superstizione. È qui dunque, sotto le volte del famoso ipogeo in via dei Tribunali, che si terrà la seconda e terza parte del progetto nel mese di aprile e di maggio.

Il progetto si avvale dunque della collaborazione dell’Associazione progetto Museo che da anni gestisce questo luogo e che da sempre è sensibile ed incoraggia le relazioni tra i luoghi storici e di cultura della città attraverso iniziative di ricerca e sostegno culturale.

La scelta del Goethe-Institut è caduta su Anna Witt in quanto l’artista nelle sue opere analizza criticamente gli stereotipi culturali così come la condizione del singolo all’interno dei sistemi sociali. In particolar modo Witt affronta nei suoi video e nelle performance il tema della formazione dell’identità politica collettiva o le lotte e le limitazioni dei diritti civili.

Il Cambiamento oltre il visibile è dunque contemporaneamente un progetto sociale, una scelta di lettura e di esperienza che guarda al quotidiano di Napoli ed a quello che dal passato vive attraverso le relazioni con le persone e con la storia.

Anna Witt è nata a Wasserburg (Germania) nel 1981 e residente a Vienna. Ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera e, dal 2005 al 2008, all'Accademia di Belle Arti di Vienna dove è stata allieva di Monica Bonvicini in arte performativa e scultura. Oltre a numerose mostre personali in Europa, Anna Witt ha partecipato a esposizioni collettive internazionali, p.e. in occasione della 6a Biennale di Berlino 2010 o presso il Museo d'Arte di Seoul (SeMA) 2019. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Otto Mauer dell'Arcidiocesi di Vienna. Dal 2014 a oggi è stata artist-in-residence su invito di numerosi enti internazionali. A settembre 2020, ha ricevuto il premio Outstanding Artist Award dal Ministero della Cultura austriaco nella categoria media art.

Maria Teresa Annarumma, dopo aver svolto per 15 anni la professione di avvocato, a partire dal 2007 si dedica alla collaborazione con gallerie napoletane. Nel 2008 inizia la sua collaborazione con Craigie Horsfield per la realizzazione del Napoli Conversation Project. È stata Curatorial Fellow dell’Independent Study Program del Whitney Museum di New York e Guest Researcher presso il MacBa di Barcellona. Continua a collaborare con artisti, curatori e teorici fra Italia, Spagna e gli Stati Uniti, ha scritto per cataloghi e riviste specialistiche e partecipa al “Sixteen Beaver Group” di New York. Durante quest’anno ha iniziato il suo blog personale greengloves.org

