Napoli, un braccialetto speciale per partecipare al tour Arkeda Open House

A partire dal 15 settembre 2021, allo studio del Maestro Luigi Grossi, sito in vico lungo del gelso 49, Napoli, sarà possibile ritirare il braccialetto d’artista da lui ideato per il tour settembrino Arkeda Open House, la terza edizione del fuorisalone con focus sull’architettura.

Il maestro, per la realizzazione del braccialetto, ha dato sfogo alla sua creatività, il colore scelto è giallo, ma caratteristica particolare è certamente lo spermatozoo stilizzato, «simbolo del processo di continuità nella ricerca dell'essenzialità, e della vita, perché l'origine è racchiusa lì, in un piccolissimo elemento vitale, praticamente invisibile, ma che contiene la grandezza divina», spiega Grossi.

E, come ha sottolineato Melania Sauro curatrice di studio 49: «È una strada immensamente semplice, ma di una straordinaria originalità. Ogni categoria professionale dà vita a progetti nuovi, e lo spermatozoo di Luigi Grossi, elegantemente indossato al polso per AOH, è l'augurio agli architetti per nuove creazioni e prospere attività».

Un percorso arricchente, dal taglio trasversale e vario, con tipologie di lavori e location che mostrando una rosa di ambientazioni tra le più poliedriche, con professionisti di diverse specializzazioni, che ne fanno un surrogato dell’architettura, informativo e turistico.