Napoli, arriva il MaterDay Festival

Sabato 24 giugno 2023 arriva la prima edizione del MaterDay Festival dedicato all’arte e alla cultura napoletana.

Nell’ambito della rassegna Giugno Giovani promossa dall’Assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, si terrà in piazza Scipione Ammirato a Materdei, dove si trova la fermata della metropolitana Linea 1.

Cos’è MaterDay?

Il MaterDay non è solo una rassegna culturale che desidera dare spazio ai giovani artisti emergenti di Napoli, ma è anche un evento che cerca di condividere il prezioso lavoro fatto dalle tante associazioni giovanili attive nella città di Napoli e di rendere Materdei un quartiere attivo e attrattivo dal punto di vista culturale e sociale.

Sono moltissime, infatti, le realtà associative coinvolte. Organizzato dall’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO Campania, l’evento è realizzato in collaborazione di numerose associazioni giovanili attive sul territorio napoletano e nel quartiere, tra cui l’Associazione Giovani Promesse, AeneA, e l’Associazione Studenti e Diaspora Africana, con il supporto di realtà artistiche e culturali come Storie Campane, il Teatro Bolivar, N’Arte, Diamond Lab e Radici festival, e con il fondamentale contributo di alcuni esercenti del quartiere come il Bar Madonna, il Mater Wine Bar, Cava Urbana e la pizzeria i Due Re.

Il programma

L’evento sarà strutturato in tre parti. Il pomeriggio si terranno dei workshop per adulti tra cui yoga, laboratorio di sartoria a cura della sartoria sociale Nakupenda, corso di cosmetica organizzato dalla cooperativa sociale La Radice di Coira e un’attività per bambini organizzata dall’Osservatorio sulla Creatività Urbana Inward.

Dalle 18 avrà luogo la parte musicale e artistica della serata. Ad aprire abbiamo Fulvio Sacco e Martina Zaccaro, attori e insegnanti di recitazione del Teatro Bolivar che apriranno con due monologhi, a seguire si susseguiranno sul palco artisti emergenti, cantautori e band tra cui spiccano alcuni nomi importanti della canzone napoletana e abitanti del quartiere del Materdei come Francesco Lettieri, vincitore del premio Musicultura, l’attore e cantante Massimo Masiello e il cantautore Giuseppe Madonna. Tra un’esibizione e l’altra i ragazzi di Storie Campane faranno un quiz culturale sulle curiosità di Materdei, divulgando pillole di storie e cultura del quartiere.

Durante lo svolgimento della serata musicale la piazza verrà allestita da alcuni giovani artisti, illustratori e fotografi che mostreranno le loro creazioni per farsi conoscere ed intrattenere gli ospiti della serata. Saranno presenti, inoltre, anche gli stand informativi delle associazioni partner e di tutte le realtà sociali e culturali che partecipano all’evento.