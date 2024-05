«Stranieri ovunque» l'opera di Claire La Fontaine esposta a Napoli

“Stranieri ovunque” l’opera che ha dato il titolo alla nuova biennale d’Arte di Venezia, sarà presente anche a Napoli, ai Quartieri Spagnoli, per l’evento organizzato presso la Fondazione Foqus, sabato 25 Maggio dalle ore 18 fino a mezzanotte.

L’opera, una importante installazione neon in diverse lingue del mondo ed il cui titolo è “Foreigners Everywhere" è stata realizzata realizzata dall’artista Claire La Fontaine, e sarà messa a disposizione per l’evento napoletano, dalla Collezione Agovino.

L’evento ai Quartieri Spagnoli vedrà come protagonista anche la musica nella sua versione “digitale” con i dj set di Aras, Manuel Guida, Fabio Stingo e Sebastian, e come ospiti dj Mario Bianco e Gabriele del Prete, e sono inoltre previsti momenti dedicati essenzialmente a moda, editoria e arte contemporanea. Fra gli altri partner dell’evento sono, Thaarchiview, Ovtside, Os sunglasses, Forzanapolisuimuri e Religione monoteistica (che è brand di abbigliamento, accessori e libri inerenti alla città di Napoli), mentre la location come si diceva, è quella della Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli, e che da tempo rappresenta un importante centro progettuale di rigenerazione urbana dell’ex convento.

L’evento è stato organizzato da Partynotcom, community musicale e di eventi culturali.

Fra gli organizzatori dell’ evento, Andrea Scarciello, Paolo Rusciano, Luca Fusacchia, Ferdinando la Rana, Gianmario Branco e Carlo Cirillo, che sono anche alcuni dei fondatori di Partynotcom.