«In-Anima» la mostra della fotografa Cirillo nella Fondazione Banco di Napoli

Continuano gli appuntamenti con l'arte contemporanea presso la Fondazione Banco di Napoli, ubicata in via Tribunali n. 13 a Napoli. Mercoledì 15 maggio alle ore 18.00, si terrà al secondo piano di Palazzo Ricca l’inaugurazione di «IN-ANIMA», la mostra personale della giovane fotografa napoletana Sabrina Cirillo.

Con questo quinto evento si conclude il primo ciclo (2023-2024) della rassegna di arte contemporanea «Entrée», curata da Carla Viparelli, e realizzata in collaborazione con l'associazione «Liberi Libri». Dividendo gli ultimi due incontri nella cornice espositiva di Palazzo Ricca con il capolavoro del Caravaggio «La presa di Cristo» (che occupa una sala distinta rispetto a quella dedicata alle esposizioni contemporanee), «Entrée» ha portato a Palazzo Ricca cinque splendidi incontri dedicati all'arte contemporanea, cominciando il 27 aprile 2023 con la mostra pittorica di Antonio Conte intitolata «Planet A: Survivors», fino giungere all'appuntamento fotografico del prossimo mercoledì con Sabrina Cirillo.

Locandina «Entrée», Sabrina Cirillo «IN-ANIMA»

Sabrina Cirillo, napoletana classe ’84, lavora come fotografa di scena per il cinema ed il teatro. Nel suo percorso lavorativo ha lavorato in rinomati festival teatrali, come il «Campania Teatro Festival», e per importanti produzioni cinematografiche come: «Mare Fuori» e «La Musica del Silenzio». Collabora con diverse compagnie di danza contemporanea, gruppi musicali e con solisti professionisti sia per le foto di copertina che per la realizzazione di videoclip (Pietro Santangelo Quintet, Fanali, Fitness Forever, Marcello Giannini, Elem, Giovanni Block, Grass ’n wood, Suonno d’Ajere, Gino Giovannelli, Ciro Riccardi, Luigi Di Nunzio, etc.). Si è anche occupata di documentare il festival di danza contemporanea «Marosi», prima in veste di fotografa e poi nei panni di videomaker.

«Circoli virtuosi» foto di Sabrina Cirillo

La mostra «IN-ANIMA» di Sabrina Cirillo rivela un nuovo aspetto del suo lavoro: la ritrattistica creativa e gli still-life reinterpretati con una ricerca personale che dà vita alla visione fotografica attraverso l'esplorazione della luce e del soggetto.

Come descritto dall'artista stessa: «oggetti inanimati prendono vita attraverso il dialogo con la luce, trasformandosi in ritratti artistici che rivelano i lati più intriganti per l'autore».

L'allestimento della mostra è composto da sette fotografie ospitate nella prima sala, seguite da altre quattro nelle sale successive, tutte rappresentative di una produzione recente. Tali opere testimoniano l'evoluzione continua e l'approfondimento artistico che Sabrina Cirillo ha condoto durante gli anni. Attraverso questo allestimento, la curatrice Carla Viparelli porverà a mostrare al pubblico le peculiarità della produzione artistica della fotografa, fortemente caratterizzata dalle esperienze fatte negli ambienti indipendenti e underground napoletani, in particolare grazie alle sue collaborazioni con il collettivo musicale «Crossroads Improring».

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 29 giugno 2024.