La raccolta fondi di “Beninsieme” presentata al circolo Posillipo

Dopo due anni di assenza l'evento benefico più atteso dell'estate, “Beninsieme” il 19 luglio al Nabilah in via spiaggia romana a Bacoli, a partire dalle 19.30, con “Dare futuro onlus”, organizzatore dell’evento, saranno in sinergia “sorridi konou Africa onlus” e “missione effatà”, dirette rispettivamente da Bianca Gasparrini Di Salvo e da Filippo Smaldone.

La conferenza stampa di presentazione avrà luogo il 14 luglio alle 11.30 al circolo Posillipo. Durante l'appuntamento saranno illustrate le finalità della raccolta fondi di quest’anno. Ancora una volta Dare futuro vuol migliorare la vita degli “ultimi” e lancia forti messaggi di inclusione; inoltre saranno svelati i nomi dei due premiati che riceveranno il premio Dare Futuro 2022, oltre al programma dell’evento.