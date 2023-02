Napoli, Ciro Tremolaterra alla Biblioteca Nazionale di Napoli : «Ad un metro di distanza», la sua raccolta di poesie

Torna alla Biblioteca Nazionale di Napoli, giovedì 23 febbraio alle ore 16:00, Ciro Tremolaterra il professore che insegna Filosofia e Storia al Liceo Umberto I di Napoli leggendo ai suoi alunni alcune poesie.

Presenta una bella silloge dai colori malinconici e delicati, «Ad un metro di distanza» pubblicata come la precedente da Homoscrivens, che raccoglie i versi scritti da Tremolaterra dal 2020 al 2022,: poesie brevi che, come in un diario, segnano i giorni del distanziamento imposto dalla pandemia. Dietro la maschera dello stupore e dell’ingenuità il poeta gioca con le rime ed ammica al sorriso. Come fiori dalle pietre escono leggeri dalla lunga accorata melodia, versi che con arguzia ci invitano a riflettere, e ci rivelano la profondità della vita. Alla presentazione nella Sala del Camino della Biblioteca napoletana con Ciro Tremolaterra, Isabella Pedicini ed Achille Pignatelli. Introducono la direttrice Maria Iannotti e l’editore Aldo Putignano.