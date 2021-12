Napoli, il calendario di Angelo Iannelli a sostegno di Pulcinella come Patrimonio Unesco

Dopo il successo della passata edizione del primo calendario al mondo di Pulcinella, richiesto in Giappone e U.S.A, l’instancabile produttore di emozioni Angelo Iannelli, interprete del personaggio simbolo di Napoli e Acerra ripropone un nuovo datario dedicato alla maschera.

Il progetto è stato curato in stile settecentesco, con scatti fotografici effettuati a Napoli sul lung mare, Acerra al Museo di Pulcinella e foto da studio, con strumenti tipici del tempo come: la fisarmonica, il mandolino, la tammorra, la tombola, il corno, la pizza, i maccaroni, le freselle, l’aglio, le spadelle e un buon bicchiere di vino nella speranza che possa avvicinare la nomina di Pulcinella come Patrimonio Unesco. Progetto Angelo Iannelli, foto Vincenzo Burrone, Partner Progetto Associazione Vesuvius, Video Ragosta Production.