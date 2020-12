Napoli, nasce il primo calendario al mondo dedicato a Pulcinella

Per la prima volta al riprende il Pulcinella con gli strumenti tipici del tempo come il putipù, la fisarmonica, il mandolinomondo nasce il calendario dedicato a Pulcinella come figura umana, ideato dall’attore Angelo Iannelli, interprete del personaggio simbolo di Napoli e Acerra. Un modo di riscoprire il sorriso e la simpatia della maschera più importante al mondo. Il progetto è stato curato in stile settecentesco, che, la tammorra, la tombola, il corno ma pure la pizza, i maccaroni, l’aglio, le spadelle e un buon bicchiere di vino.

Un’esplosione di allegria e ironia unica quella dell’Ambasciatore del Sorriso, Angelo Iannelli. In un anno particolare dove la pandemia ha letteralmente sconvolto il mondo e ha portato tante vittime, lasciando un vuoto in molte famiglie. Il calendario è stato realizzato dall’Associazione Vesuvius e le foto sono state scattate dal geniale fotografo Vincenzo Burrone.

Un calendario di speranza che proietta Pulcinella sempre più vicino alla nomina di Patrimonio Unesco come bene immateriale.

