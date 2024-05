Napoli, Carlo Massarini presenta il suo nuovo libro

Sarà la Sala Le Pavillon dell’Hotel The Britannique Naples, Curio collection by Hilton di Napoli, ad ospitare giovedì 9 maggio 2024 alle ore 18.00 la prima presentazione partenopea di «Vivo dal vivo 2010-2023» il nuovo libro del grande Carlo Massarini.

Per il grande pubblico televisivo è il principe catodico di «Mister Fantasy», il conduttore in total white che accompagna gli spettatori in un universo TV popolato di ardite videografiche e che racconta la musica italiana e internazionale come pochi altri hanno saputo fare sul piccolo schermo.

Il leggendario «Mister Fantasy» della televisione italiana torna a raccontare la musica, come sempre in maniera molto personale. Pubblicato da Rizzoli – Lizard, il nuovo libro di Massarini concentra la sua attenzione su 120 diversi concerti visti e fotografati da lui.

Un racconto in diretta, fatto sera per sera, per restituire le emozioni vissute “dal vivo” attraverso parole e immagini e interviste ai protagonisti. Il tutto arricchito da QR code che permettono di rivedere brani di quello stesso concerto o di altri che riportano a quell’atmosfera. La presentazione del 9 maggio sarà introdotta dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa e anticiperà la lunga giornata napoletana di Massarini: alle 21.00, infatti, il popolare giornalista e conduttore sarà sul palco del Teatro Acacia di Napoli con i Beatbox per la tappa del fortunato tour «Magical Mystery Story», interamente incentrato sull’entusiasmante vicenda artistica e umana dei Beatles.

Nella personale selezione condotta da Massarini nel suo ultimo libro trovano spazio gli highlander e gli artisti delle nuove generazioni, tra italiani, stranieri e leggende che non sono più con noi.

C’è il rock, certo, ma anche blues e jazz e rap e molti artisti di world music. Protagonisti di un’epoca in cui tutto è possibile, perché non ci sono più confini. Di genere e geografici. Un libro dalle forti emozioni, una fotografia della migliore musica «che gira intorno» in questi anni. Colta dal vivo, nel momento che per un’artista è la prova del fuoco e la sua definitiva affermazione. Nel pomeriggio napoletano di «Vivo dal Vivo 2010 – 2023» sarà possibile incontrare Carlo Massarini, amatissimo dal pubblico campano: il suo alter ego «Mister Fantasy», peraltro, ricopre il ruolo di «amico immaginario» di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso nato dalla penna di Diego De Silva e interpretato in tv dall’attore Massimiliano Gallo.

Carlo Massarini è nato a La Spezia nel 1952 ed è cresciuto in Canada, al seguito del papà diplomatico. Giornalista e fotografo, è stato tra i primi a portare il rock a Radio Rai. Firma di «Popster» e di «Rolling Stone», con la rivoluzionaria trasmissione Mister Fantasy diventa il volto simbolo della rivoluzione musicale in tv.

Pioniere delle nuove tecnologie, nei suoi programmi ha sempre privilegiato la sperimentazione e il rapporto tra video e sonorità.