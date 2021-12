Napoli, a Castel Capuano presentazine di due libri sul dramma della terra dei fuochi

L'ambiente che viviamo, l'aria che respiriamo, il dramma della terra dei fuochi e dei rifiuti tossici sepolti sotto i terreni della Campania, sono problematiche che ancora oggi non danno risposte agli interrogativi della gente comune e non hanno individuato completamente responsabili, mandanti e colpevoli.

Venerdì 3 dicembre a Castel Capuano (ore 15) presso la biblioteca De Marsico se ne discuterà con personaggi del mondo della giustizia, della ricerca scientifica e della cultura per riflettere, approfondire e individuare la luce in fondo al tunnel.

Sarà fatto in occasione della presentazione di due libri: «La terra dei fuochi – Il nesso di casualità tra mito e realtà» di Olindo Preziosi e «Humanoma il virus siamo noi» di Carlo Fumo: la presentazione dei due libri è un’occasione per tenere alta l’attenzione su una tematica vitale per la sopravvivenza dei nostri territori e su un disastro ambientale spesso trascurato e sottovalutato.

Interverranno, oltre agli autori, Antonio Tafuri, presidente del Foro di Napoli, Patrizia Intonti presidente della biblioteca De Marsico, lo scienziato Antonio Giordano, Carlo Longobardo ordinario di diritto penale all’università Federico II, lo scrittore Ermanno Corsi, moderatore il giornalista Lello La Pietra.