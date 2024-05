A Napoli, nasce il Quartieri Spagnoli Film Festival che prenderà il via l’11 ed il 12 maggio del 2024 alla Fondazione Foqus in via Portacarrese a Montecalvario 69. Ideato e organizzato dall’Associazione Miniera, che da anni agisce nel quartiere, avrà come tema l’ecosostenibilità ambientale. Durante la due giorni verranno proiettati corti e lungometraggi legati a questo specifico tema e sono previsti vincitori per la sezioni: miglior Lungometraggio, miglior Cortometraggio, miglior Documentario, miglior Lavoro di animazione.

Tra i tanti riconoscimenti, quello alla sceneggiatura è stato dedicato ad un grande del cinema e del teatro partenopeo, Enzo Cannavale.

«Sentivamo di omaggiare questo personaggio che si è saputo distinguere con la sua bravura nel cinema, nel teatro e nella cultura in generale della nostra città. - afferma Salvatore Iodice presidente dell’associazione Miniera - Inoltre, abbiamo ritenuto giusto ospitare una mostra fotografica che farà osservare da vicino le botteghe artigianali che hanno sempre caratterizzato il nostro territorio, oltre alla personale di Riccardo Piccirillo (Pop Tales) con 12 ritratti. https://www.qsfilmfestival.it/ .

L’idea di organizzare il Quartieri Spagnoli Film Festival è nata perché credo che Napoli abbia bisogno di contaminazione e di contaminare, attraverso la cultura . Organizzarlo è stata una bella sfida, siamo a lavoro da tanti mesi e ci sono state tante difficoltà. Proprio queste difficoltà però ci hanno insegnato a superare i nostri limiti. Stiamo gettando un seme per il futuro».

Programma festival

Serata di sabato 11maggio inizio ore 19:30

presentazione giuria

concerto di mastro Masiello mandolino

inizio premiazione dei film

premio miglior film di animazione

premio miglior documentario

premio miglior lungometraggio

premio miglior cortometraggio

DJ set di Marco Corvino.

Serata di domenica 12 maggio

inizio 19:30

presentazione inedito Peppe-ho feat ocra

Morena Chiara cantante

premio sceneggiatura Enzo Cannavale

live di Moonacie

presentazione di brano colonna sonora del docufilm Re- sistenza con Moonacie feat colibree feat i ragazzi di miniera

vincitore del Quartieri spagnoli film festival con proiezione film

chiude il festival Gabriele Esposito

Pop Tales di Riccardo Piccirillo