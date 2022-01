Città della Scienza: aperta una nuova isola tematica dedicata al Covid-19

Il 15 e il 16 gennaio a Città della Scienza il Museo Interattivo del corpo umano Corporea e l’affascinante Planetario 3d dove viaggiare nell’universo e nei suoi misteri attendono come sempre i piccoli scienziati in erba e gli appassionati di tutte le età per avventurarsi all’insegna della scienza e della scoperta. Sarà inoltre possibile visitare la nuova isola tematica, Sars-Cov-2: Il virus che ci ha cambiato la vita, allestita all’interno del museo Corporea, che con video, installazioni multimediali e dimostrazioni interattive racconta la pandemia, le sfide che attendono ancora il mondo della ricerca ma anche la società con i suoi adattamenti e le sue trasformazioni.

Inoltre sarà presente la mostra Insetti&co dedicata all’affascinante mondo dei piccoli invertebrati e la mostra 7 passi nella sostenibilità, in cui cimentarsi nella costruzione di abitazioni intelligenti e sostenibili e infine con Lo spazio nel tempo_le mappe celesti dalla carta al Bit si può ripercorre l’evoluzione del concetto di mappa celeste e di cartografia planetaria fino agli spettacolari risultati raggiunti oggi dalle missioni spaziali.