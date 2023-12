Napoli, Città della Scienza celebra la Giornata Nazionale dello Spazio

In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, Città della Scienza dedica il weekend del 16 e 17 dicembre allo spazio e ai suoi segreti. Il fine settimana rientra nel palinsesto di «Un Natale Stellare», che si sviluppa nel corso di tutte le festività, fino al 7 gennaio 2024. Tra laboratori, attività, giochi ed esperimenti si potrà viaggiare nell’universo. Con l’attività «Missione spazio» i più piccoli dai 3 ai 6 anni potranno andare in missione nello spazio con un sottofondo musicale stellare, e attraverso l’esplorazione del Corpo nello spazio si trasformeranno in piccoli equilibristi sulle orbite e affronteranno turbolenti asteroidi.

Il laboratorio Orion verso la luna, utilizzando un set di differenti materiali dell’Agenzia Spaziale Europea, investigherà quali proprietà fisiche vengono sfruttate nella realizzazione delle diverse parti di un velivolo spaziale come lo spacecraft Orion.

Il science game Nuovi mondi, un gioco-racconto dell’esistenza a tutte le dimensioni, sarà incentrato sulla nascita della vita sul nostro pianeta e sulla possibilità della sua esistenza altrove nel cosmo.

Il programma di sabato 16 dicembre

Alle ore 16:00 sarà presentato lo show: «2024: L’Italia nello Spazio», in collaborazione con il Dac – Distretto Aerospaziale della Campania, per conoscere da vicino l’impegno italiano nel settore aerospaziale, con un focus su due ambiti fondamentali, quello dell’industria e quello della ricerca applicata. Due ospiti di rilievo racconteranno i loro più recenti traguardi: Stefania De Pascale, docente di Materie prime vegetali nel Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II, illustrerà studi ed esperimenti sulla coltivazione di piante nello spazio mentre Angela Natale, presidente di Boeing Italia, presenterà Boeing e le sfide del futuro nel settore aerospaziale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie e alle tematiche di sostenibilità. Saluto di benvenuto di Luigi Carrino, presidente del Dac.

Altro spettacolo live al Planetario sarà Missione Esa Juice: il primo tentativo europeo di studiare l’ambiente gioviano, con particolare interesse verso le lune Galileiane, che hanno anche un interesse di rilievo per le loro potenzialità astrobiologiche. Allo show parteciperà Angelo Zinzi, tecnologo dell’Agenzia Spaziale Italiana.