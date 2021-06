Napoli Città Libro, l'Agorà del Leggilibri del Tgr Campania con Ciccarone

Il Leggilibri, rubrica letteraria della TGR Rai Campania a cura del giornalista e scrittore Claudio Ciccarone, è presente a Napoli Città Libro. Nell’Agorà del Leggilibri, una piazzetta RAI sotto gli archi di Palazzo Reale, si alterneranno circa trecento degli autori, editori, librai che da due anni sono stati ospiti della rubrica. Le presenze sono state organizzate da venerdì 2 a domenica 4 luglio con inviti secondo affinità culturali e intellettuali e secondo il genere del libro pubblicato. E’ l’occasione per far incontrare letterati con gli stessi interessi tra loro, con i loro lettori e la stampa, per chiacchierare e magari scattare una foto ricordo.

PRESENZE DEI LEGGILIBRI, SCRIVILIBRI, EDITALIBRI E VENDILIBRI NELL’AGORA’ DEL LEGGILIBRI DELLA TGR CAMPANIA

VENERDI’ 2

H11 LO SPORT: Italo Palmieri, Gian Paolo Porreca, Angelo Rossi, Giuseppe Esposito Sirio, Paquito Catanzaro, Elisabetta Masso, Fabio De Paulis, Fabrizio Cappella.

H12 DONNE IN LETTERATURA: Yvonne Carbonaro, Maria Stella Eisenberg, Francesca Sifola, Annella Prisco, Maria Rosaria Selo, Carmen Barbieri, Patrizia Milone, Mariella Romano, Anita Curci, Sofia De Curtis, Donatella Trotta, Elvira Morena, Manuela D’Agostino, Paola Romano, Antonella Palmieri, Patrizia Bove, Anna Ghedina, Moira Lilli, Titti Spanò, Paola Iannelli, Lidia Del Gaudio, Mariafelicia Carraturo, Maria Caputi, Donatella de Bartolomeis, Rita Pacilio, Diamante Faggiano, Anna Maria Montesano, Emanuela Esposito Amato, Rosi Padovani, Paola Iannelli, Letizia Vicidomini, Maria Concetta De Marinis, Benedetta Gargano, Michelle Grillo, Caterina Coppola, Benedetta De Falco, Maria Pia Selvaggio. Presenti gli editori Turisa, Il Papavero, RP Libri e 2000diciassette.

H13 PREMIO DONNAnna L’Unione industriali Napoli - Confindustria Napoli premierà una meritevole autrice campana.

H16 CRONACA NERA: Amalia De Simone, Carlo Spagna, Anna Copertino, Cesare Abbate, Francesco Bellofatto, Fabio Delicato, Ileana Bonadies, Tommaso Caruso, Fabio De Paolis, Maurizio Zaccone, Stefania Guarracino, Vincenzo Strino, Carmine Ammirati, Carmine Zamprotta, Salvatore Testa, Marco Pirone, Francesco Di Vicino. Presente l’editore IOD.

H17:30 NAPOLETANITA’: Mauro Giancaspro, Gaetano Bonelli, Amedeo Colella, Antimo Cesaro, Pino Imperatore, Sergio Siano, Vittorio Del Tufo, Guido Trombetti, Marco Perillo, Raffaele Messina, Luciano Grassi, Valerio Ceva Grimaldi, Carmine Cervone, Monica Florio, Alberto Della Sala, Rosario Scavetta, Claudio Correale, Maurizio Erto, Enzo D’Amico, Lello Marangio, Francesca Saturnino, Imma Giugliano, Ciro Linardo, Carlo Avvisati, Enzo Capuano, Vincenzo Russo, Gennaro D’amato, Ciro La Rosa, Alberto Della sala, Gino Rivieccio, Maurizio Zaccone, Stefania Guarracino e Ciro Linardo Nelly Bisaccia, Carmine Ammirati, Monica Florio, Giuseppe Improta, Agnese Palumbo, Francesco Castiello. Presente gli editori MEA, D’amico, Cultura Nova, l’Associazione culturale Lux in Fabula e le Librerie Iocisto e Percorsi flegrei.

SABATO 3

H11 LGBT+: Giorgio Zinno, Michele Ferrante, Cosimo Alberti, Angela Berardo, Maria Cristina Crea, Michele Stanco, Rosario Balestrieri, Tonino Scala, Antonio Portella, Cristian Luino. Presente l’editore MEA

H15 MEDICINA, PSICOLOGIA, DISABILITA’: Gianluca Fava, Lello Lucignano, Fortunato Nicoletti, Simona Marrazzo, Donatella de Bartolomeis, Prisco Bruno, Felice Pannone, Luigi Guerriero, Diamante Faggiano, Silvana Grano, Laura Sabino, Mario Garofalo, Lea Cicelyn, Davide D’alterio, Paolo Manzo, Autilia Avagliano, Pasquale Mele, Salvatore Testa, Angelo Meriani, Federica Garofalo, Luca di Costanzo. Presenti gli editori Il Papavero e LFA.

H16 STORIA: Guido D’Agostino, Oreste Orvitti, Nicola De Blasi, Massimiliano Marotta, Pietro Treccagnoli, Antonio Palma, Stefano Contente, Tina Wiquel, Francesco Montuori, Pasquele Langella, Antonio Mondillo, Nicola Oddati, Ornella Esposito, Marco Lapegna, Manuela D’Agostino, Antonio Pace, Nino Leone, Annamaria Pucino, Lucia Montanaro, Raffaella Cofano, Stefano Squillante, Ciro Raia, Carlo Avvisati, Giuseppe Galzerano, Amerigo Ciervo, Franco Castiello, Francesco D’mato, ALuca di Costanzo, Claudio Gambardella, Carlo Night, Lucia Borrelli, Francesco Belsito, Pio Manzo, Laura Del Verme, Enzo Capuano, Elio Capriati, Amerigo Ciervo, Marco de Napoli, Luigi Barricelli, Nelly Bisaccia, Diego Guida, Rosario Bianco, Francesco Saturnino, Valentina Russo, Aniello Cimitile, Carmine Conelli, Valeria Gennari, Pier Ernesto Irmici. Presenti gli editori Tamu, D’Amato, D’amico, Langella, Galzerano, Homo Scrivens, Guida, Rogiosi e la libreria Raffaello.

H17 POESIA: Rosa Mancini, Raffaele Urraro, Antonella Fusco, Rita Pacilio, Francesco Terrone, Enzo Manzoni, Nino Vicidomini, Annalisa Davide, Annamaria Vargiù, Antonio Tanzillo, Tina Wiquel, Bruno Pezzella, Filippo Trotta, Antonio Spagnuolo, Maria Pagano, Gianni Montieri, Valentina Buonavolontà, Giulia Verruti, Marcello Affuso, Erica Bardi, Federica Crispo. Sarà presente l’editore RP libri.

H18 ROMANZI: Davide D’urso, Stefano Esposito, Stefano Cortese, Athos Zontini, Massimiliano Virgilio, Lorenzo Marone, Elio Serino, Lello Marangio, Roberto D’Alessandro, Gianfranco Pecchineda, Vincenzo Patella, Aldo di Mauro, Tommaso Caruso, Gennaro Flora, Giacomo Casaula, Tonino scalam Franco sivieri, Geltrude Vollaro, Antonio Esposito. Saranno presenti gli editori MEA, Inknot e il Libraio Gianfranco Lieto.

DOMENICA 4

H11 LETTERATURA PER RAGAZZI E PER L’INFANZIA: Viviana Hutter, Francesco Marino, Clorinda attianese, Ottavio Costa, Maria Carmela Polisi, Cinzia Crisci, Cosimo Greco, Maria Loredana Voicu, Claudia Cioffi, Consiglia Aquino, Luigi Civita, Diego Penna, Nadia Labriola, Tecla Iervoglini. Presenti gli editori Primavera, LFA, Saremo Alberi. Presenti le librerie Libramente, Libridine, Masone, Che storia!

H12 NOIR E GIALLI: Corrado De Rosa, Antonio Forni, Antonio Vastarelli, Massimiliano Amatucci, Andrea Jelardi, Lidia Del Gaudio, Bruno Pezzella, Massimo Smith, Antonio Bonagura, Ciro Marino, Patrizia Fiore, Adolfo Ferraro, Giusi De Luca, Diego Lama, Claudio Grattacaso. Presente il libraio editore Wojtek.

H14:30 FANTASY: Enrico Inferrera, Antonio Capolongo, Flavio Ignelzi, Marco Onnembo, Annunziata Zinardi, Massimiliano Piccolo, Oretta de Marinis, Pasquale Cominale, Anna Maria Ghedina.

H15:30 CINEMA, TEATRO, FUMETTO: Rosaria Troisi, Corrado Taranto, Francesco Saverio Tisi, Emanuele Pellecchia, Ciro Borrelli, Giuseppe Cozzolino, Domenico Livigni, Tony Tammaro, Francesca Crisci, Carmine Rizzo, Carmine Mari, Maresa Galli.

H 16:30 MUSICA: Michelangelo Iossa, Carmine Aymone, Massimo Abbruzzese, Cosimo Alberti, Sandra Sandy Re, Federica Castaldo, Cristian Luino. In collaborazione con RAI Radio live: Gino Aveta, Antonio Onorato, Tony Cercola, Pietra Montecorvino, Massimo Abbruzzese, Il giardino dei semplici, Lino Vairetti e gli Osanna.

IL LEGGILIBRI, a cura del giornalista e scrittore Claudio Ciccarone, è l’appuntamento fisso del giovedì con la letteratura della TGR Campania, diretta da Antonello Perillo. In circa due minuti il mondo letterario campano e la letteratura che parla della Campania, non solo attuale e di novità, ma anche di quella che ne ha fatto la storia, compresi i protagonisti.