Napoli Città Libro, aspettando la seconda edizione conversazione con Farian Sabahi Seyed

Farian Sabahi Seyed, nata in Italia da padre iraniano e madre italiana, si specializza in Storia dell'Iran presso la School of Oriental and African Studies di Londra. Ha insegnato all'Università di Torino, Roma e Siena. Giornalista, collabora con Radio Popolare, Radio24 e Radio Svizzera. Interviene spesso a varie trasmissioni televisive e ha realizzato per Sky TG 24 un reportage e un documentario sul difficile rapporto tra Iran e Israele. Parla correttamente l'arabo e il persiano.

Venerdì 12 Ottobre 2018, 15:38

Mercoledì 17 ottobre alle ore 18.30 presso il caffè Gambrinus di piazza Trieste e Trento il primoincontro off della seconda imminente edizione di “Napoli Città Libro”.Ospite d’eccezione la scrittrice Farian Sabahi Seyed (Alessandria, 1967), docente di Relazioni internazionali del Medio Oriente presso l’Università della Valle d’Aosta, e autrice del recente romanzo “Non legare il cuore” (Solferino editore) per una riflessione, attualissima, sui temi dell’immigrazione e della integrazione.Saranno presenti, dell’Associazione Liber@Arte promotrice del festival del libro di Napoli, gli editori Alessandro Polidoro, Diego Guida e Rosario Bianco, con Antonio Parlati.