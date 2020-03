Napoli Città Libro, la kermesse conferma la Stazione Marittima dall'8 all'11 ottobre

Per la terza edizione di “NapoliCittàLibro – il salone del libro e dell’editoria di Napoli” si conferma la sede, il Centro congressi della la Stazione marittima di Napoli , con queste nuove date: da giovedì 8 a domenica 11 ottobre 2020. Questa nuova edizione di NapoliCittàLibro invita al “moto per luogo”, celebrando l’incessante fluire di pensieri, avvenimenti e traguardi alla base della nostra vita sia di individui che come gruppo.



È infatti “Passaggi” il tema del Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli 2020. Realizzato dall’Associazione Liber@Arte, Associazione Guida alla cultura, Associazione Giri di parole, con il sostegno di Regione Campania e promosso in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, NapoliCittàLibro fa rotta verso l’orizzonte del cambiamento, ovvero le fasi di transizione, condivisione e progresso che continuamente modificano prospettive e scenari, come stiamo tutti noi vivendo, con grande drammaticità, in questi giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA