Il Collegio dei Cinesi di Napoli compie trecento anni

Nella Napoli di inizio Settecento, prim'ancora che venisse costruito il San Carlo di Medrano, nella capitale del Sud dove nelle chiese arricchite dai dipinti di de Mura e dei Sarnelli dominava un musicista di nome Alessandro Scarlatti e mentre nei quattro conservatori musicali si formavano Pergolesi, Jommelli e Durante, Leo e Cimarosa, sulla collina tra la Sanità e Capodimonte, nella villa Pirozzi acquistata dagli Olivetani, nasceva il Collegio dei Cinesi.

Lo aveva fondato nel 1724 un missionario originario di una nobile famiglia Eboli, Matteo Ripa. Il quale, dopo una lunga esperienza tra Canton e Pechino, tornò in patria e fondò a Napoli la Sacra Famiglia di Gesù Cristo, una istituzione destinata alla formazione di giovani cinesi aspiranti al sacerdozio. Giusto trecento anni dopo, per ricordare l'anniversario, domenica mattina un gruppo di 300 cattolici cinesi insieme con il loro cappellano napoletano, don Paolo Kong, si recheranno in Duomo nella Cappella del Tesoro per venerare le reliquie di San Gennaro.

Presenti alcuni membri della deputazione con il presidente Riccardo Imperiali di Francavilla e l'abate monsignor Vincenzo De Gregorio. Successivamente i fedeli cinesi si recheranno nella loro chiesa di riferimento alla Sanità (attigua all'ex collegio) dove sarà celebrata una messa con l'arcivescovo Battaglia.

Dati i tempi che viviamo e la forte presenza cinese in tutto il mondo, sono significativi questi approcci compiuti dalla chiesa cattolica occidentale per avvicinare e integrare le popolazioni orientali. E in quel contesto è ancora più sorprendente e da mettere in evidenza il ruolo svolto da Napoli.

Una vera città- capitale che in pieno Settecento poteva competere con Vienna e Londra non solo nella musica e nelle arti. Non a caso infatti Ripa, dopo aver lasciato la corte dell'imperatore K’anghi presso il quale aveva svolto per circa tredici anni l'attività di artista, missionario e rappresentante papale, l'11 novembre del 1724 sbarcò a Napoli. Con lui c'erano quattro futuri sacerdoti e un interprete che conosceva il mandarino: Giovanni Guo (ca. 1700-1763), Giovanni Yin (ca. 1704-1735), Philipo Huang (ca. 1711-1776), e Lucio Wu (ca. 1712-1763). Con loro fondò qui il suo collegio destinato ai cinesi d'oltremare.

A questi giovani furono successivamente aggiunti alunni provenienti dalla dominazione turca e anche giovani napoletani a convitto tra i quali Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e il venerabile Gennaro Sarnelli. Dopo il 1860 e l'unificazione italiana la congregazione fu disciolta. Ma restano a Napoli tante testimonianze del Collegio dei Cinesi. A partire dalla struttura dell'antica villa sulla collina di Capodimonte che ospita attualmente l'ospedale Elena d'Aosta e che è stata nel 1888 la prima sede dell'Istituto universitario Orientale, ancora oggi ponte di contatti culturali e linguistici con quelle terre.

In pieno Settecento la struttura ottenne oltre che la benedizione del Papa Clemente XII anche l'appoggio del re Carlo d'Asburgo. A quei tempi Ripa, scomparso nel 1746, fu tra i primi ad avvertire l'importanza della conoscenza linguistica reciproca tra Occidente e Oriente per consentire un avvicinamento e la comprensione tra le due civiltà. Durante la sua permanenza alla corte imperiale, Ripa tenne un diario quotidiano registrando tutti gli eventi di cui fu testimone o protagonista. Un materiale di estrema importanza e interesse per gli storici delle missioni cristiane in Cina che lui stesso riunì in forma organica dopo il ritorno in patria. A Napoli scrisse anche una “Storia della fondazione della Congregazione e del Collegio de’ Cinesi sotto il titolo della Sacra famiglia di G. C. scritta dallo stesso fondatore M. R. e de’ viaggi da lui fatti” pubblicata nel 1832 presso la Stamperia Manfredi. Un libricino che nel 1983 l'Istituto Universitario Orientale ha fatto ripubblicare in copia anastatica.