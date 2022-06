Napoli, concorso «Fotografa la tua città 2' edizione »: ecco i vincitori

Si è svolta nella Sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, a Napoli, la cerimonia di premiazione del concorso «Fotografa la tua città » 2' edizione, riservato alle scuole secondarie di prime e secondo grado di Napoli e provincia.

«Anche quest'anno, grande è stata la partecipazione degli studenti al concorso», dice Eduardo Improta, presidente dell’associazione “Napoli Europea” che con “Dialogos” e “Club Unesco”, ha indetto ed organizzato sotto l’egida dell’ACSI, Associazione Nazionale di Cultura, Sport e Tempo Libero e il patrocinio del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli, l'evento.

«Obiettivo del concorso, è valorizzare il paesaggio della città metropolitana di Napoli divulgando il più possibile la conoscenza delle sue bellezze e incentivare l’utilizzo di tali luoghi al fine di richiamare un maggior flusso turistico».

Alla seconda edizione hanno partecipato oltre cento studenti. Per le scuole superiori di secondo grado, sono stati premiati: primo posto: foto “Mannequins mask” di Chiara Sorrentino D’Afflitto del Liceo Artistico “Palizzi-Boccioni”, secondo posto: foto “Riflessi” di Virginia Nulli Gennari del Liceo Virgilio di Pozzuoli; terzo posto ex aequo: foto “Aspettando che la guerra finisca” di Marianna Lizio del Liceo Virgilio di Pozzuoli; terzo posto ex aequo: foto “Geometrie napoletane (Marechiaro)” di Gabriella De Rosa, Liceo Umberto di Napoli; quarto posto ex aequo: foto “Vedute” di Giulia Maresca, Liceo Artistico “PalizziBoccioni”; quarto posto ex aequo: foto “Nuvole napoletane” di Martina Nocerino del Liceo Artistico “Palizzi-Boccioni” di Napoli ; quinto posto ex aequo: foto “Fontana partenopea” di Roberta Mocerino del Liceo Artistico “Palizzi-Boccioni” di Napoli ; quinto posto ex aequo: foto “Delizia” di Raffaela Aversa del Liceo Genovesi. E per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado: primo posto la foto “Galleria Umberto I” di Cristian De Giorgio dell’I.C. “MichelangeloAugusto” Plesso Parco di Napoli ; secondo posto la foto “Chist’è ‘o paese d’’o mare” di Pino Francesco Ruscigno dell’Ic Nino Cortese di Casoria.