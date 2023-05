“I giardini terapeutici”, domani il convegno nella sede dell’Ordine degli Architetti

Domani Mercoledì 24 Maggio dalle 15,30 alle 17,30 si terrà il convegno formativo “I GIARDINI TERAPEUTICI “ nella sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Napoli, in Piazzetta Matilde Serao. Il Prof. Rino Borriello, agronomo territorialista, vicepresidente dell’Aivep(Associazione Italiana Verde Pensile) tratterà un argomento di grande attualità: l’evoluzione del verde tecnologico, di cui si occupa da molti anni, in sinergia con l’architetto Manuela Tirrito.

«Svariati studi di settore hanno dimostrato che, proprio grazie al diretto contatto con la natura si possono ottenere risultati per rispondere alle esigenze delle utenze fragili e contribuire a ridurre la somministrazione di farmaci nei protocolli di cura», ha dichiarato l’agronomo Rino Borriello.

I giardini terapeutici infatti, sono spazi verdi confacenti a diventare luoghi in cui i programmi terapeutici, previsti da medici e psicologi, trovano lo spazio ideale per favorire il miglioramento di ammalati di vario tipo, principalmente delle persone affette da alzheimer e autismo.

La scelta delle piante e la loro dislocazione lungo i percorsi del giardino terapeutico contribuiscono notevolmente al miglioramento delle condizioni di salute dei pazienti, il loro stato d'animo, la loro risposta alle terapie, con un notevole abbassamento del carico farmacologico.

Sono di sicuro aiuto non solo per gli ammalati, ma anche per il personale medico e paramedico. Sono inoltre un campo di grande impegno umano e stimolano una delle risposte più efficaci del sinergico professionale fra medici, psicologia, agronomi ed architetti.