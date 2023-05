Napoli, l'associazione Sergio De Simone assegna premi agli studenti

Sergio De Simone aveva 6 anni quando uscì dalla sua casa del Vomero con la mamma, nell’agosto del 1943, e non vi fece più ritorno. Fu impiccato ad Amburgo dopo essere stato deportato ad Auschwitz e usato come cavia per esperimenti medici. La sua storia è rimasta sepolta per molti anni.

Oggi, di fronte a nuove guerre che si accaniscono sui più deboli, e come sempre sui bambini, la sua storia torna drammaticamente attuale. Per questo l’associazione intitolata a Sergio de Simone assegna buoni libro e altri premi a studenti autori di scritti, video, poesie e materiali originali sulla Shoah e le guerre contemporanee.

Sabato 6 maggio avverrà la premiazione nella libreria “Iocisto”.