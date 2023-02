Disaq Day a Napoli, giovedì 23 febbraio convegno e Graduation day

Domani, giovedì 23 febbraio, il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università Parthenope – confermato per il secondo quinquiennio consecutivo Dipartimento di Eccellenza dall’Anvur – promuove una giornata dedicata alla presentazione delle attività di ricerca e di Terza Missione, agli obiettivi di Eccellenza 2023-2027 ed alle attività di internazionalizzazione ed alta formazione. Alle ore 9.30 avrà luogo il convegno «Innovazione e Imprenditorialità in un Mondo Sostenibile». Ad introdurre i lavori i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Antonio Garofalo, e del Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Francesca Perla. A seguire, gli interventi dei Responsabili del Progetto di Eccellenza, i professori Marco Ferretti e Francesco Calza.

A partire dalle ore 11 avrà luogo la tavola rotonda «Innovazione e Imprenditorialità in un Mondo Sostenibile», occasione di confronto sul tema del ruolo della donna nell’impresa con le testimonianze di ospiti illustri e personalità di spicco nel mondo dell’imprenditoria e della cultura, dell’informazione e della formazione: Mario Mattioli, Francesco Canessa, Giovanna Gentile Ferragamo, Paolo Scarfoglio, Donatella Trotta. A moderare l’incontro, Daniela Tschantret, esperta in politiche di genere e Oreste Lo Pomo, Caporedattore centrale Tgr Rai Campania. Alle ore 12.30 seguirà lo svelamento del murale «Donne d’Impresa» dell’artista italo-spagnola Leticia Mandragora. Un’opera che racconta le personalità di quattro donne campane, pioniere nel campo dell’imprenditoria e della cultura: Maria Laura Cafiero, Wanda Ferragamo, Titina De Filippo, Matilde Serao.

Infine, alle ore 14.30, si terrà il Graduation Day, cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti della prima edizione MEIM - Master in Entrepreneurship Innovation Management, realizzato dall’Ateneo in partnership con il MIT Sloan School of Management di Cambridge, unico master del genere realizzato in Italia con il MIT. Ad intervenire il prof. Francesco Calza e David Capolupo, Assistant Dean Global Programs presso la MIT Sloan School of Management. A seguire, i contributi di alcuni Key Players del Master: Valeria Fascione, assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Giovanni Ranieri, serial entrepreneur e CEO di Next Geosolutions e dei prof. Michele Simoni e Nicola Massarotti della Parthenope. Il Commencement Speech sarà affidato a Angelica Ruspoli Visconti, Vice Presidente del Gruppo Ferragamo.