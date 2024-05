Napoli, al «DOM santi bevitori» la presentazione del libro fotografico «Suite Andalusa»

Giovedì 16 Maggio alle ore 18:30 presso «DOM santi bevitori» in Vico San Domenico Maggiore, 16 a Napoli, si terrà la presentazione del volume «Suite Andalusa», un libro fotografico realizzato da Marco Rinaldi e Paola Setaro, organizzata da Gentle Green Events.

A introdurre la presentazione Carmine Maturo, sustainability cultural manager. Interverranno, con gli autori, Gina Annunziata, docente di storia del cinema presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli e Massimo Bignardi, già professore di Storia dell'Arte Contemporanea presso l'Università di Siena. Modera Cristina Salvio, vicepresidente di Gentle Green Events. Il volume narra, attraverso il mezzo fotografico, le caratteristiche dell'Andalusia.

Diverse stagioni, diverse luci, diversi stati d'animo compongono questa suite dove a dominare è sempre il colore, come solista o come contrappunto a un accompagnamento di toni uniformi: cielo, acqua, terra. Tratti di una regione, l'Andalusia, fuori dagli stereotipi, catturata in dettagli architettonici insignificanti, o porzioni di paesaggi sterminati fatti di improvvise accensioni cromatiche, in un percorso che va da Cordova a Siviglia, fino alle paludi del Gualdalquivir.