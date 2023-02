«Think Tank: Reproductive Agents», al museo Madre la mostra a cura di Florencia Cherñajovsky

La mostra collettiva, curata da Florencia Cherñajovsky, dal 26 febbraio al 1 maggio, sarà inaugurata sabato 25 febbraio ore 11:00. Presentate opere chiave di tredici artisti di epoche e contesti geografici diversi, alcuni dei quali esporranno per la prima volta in Europa, in accordo con l’interesse della Fondazione Donnaregina a proporre ai pubblici del museo Madre opere, tendenze concettuali e prospettive tra le più attuali e differenti.

Il percorso espositivo presenterà per la prima volta al pubblico una serie di disegni erotici risalenti al 1940 dell’artista ungherese-francese Victor Vasarely, considerato il fondatore del movimento artistico dell’Op art. Custoditi per decenni nella collezione personale di Denise René, l’influente gallerista francese specializzata in arte cinetica e Op, i disegni presentano incontri corporei rappresentati con uno stile fortemente grafico che pone le basi estetiche della ricerca plastica di Vasarely, con una gestione unica della linea e un trattamento dei contrasti grafici giustapposti.

La mostra include anche un’opera inedita dell'artista taiwanese con sede a Parigi Shu Lea Cheang (padiglione Taiwan, Biennale di Venezia 2019). Considerata una figura pionieristica dell’internet-based art, Shu Lea Cheang è una delle principali artiste multimediali che si occupano di temi multidisciplinari. La sua installazione 0x9, 2023 è la continuazione di una serie di opere che affrontano le tecnologie riproduttive.

La mostra presenta anche opere tessili di nuova produzione e un video immersivo di Elektra KB, un'importante artista transfemminista colombiana che attualmente vive tra New York e Berlino. Sfidando e risignificando l'immaginario religioso e politico, l'artista costruisce un corpus iconoclasta di opere che muterà verso nuovi terreni nel contesto di questa mostra collettiva. Prodotti appositamente per la mostra, i dipinti di grandi dimensioni di Martina Olavide Servio affrontano l'idea di creazione in relazione ai corpi in gestazione dipinti con una forza espressionista in colori dirompenti. Il tema della mostra, che mette in relazione il concetto di «agency» con i diversi processi riproduttivi, sarà approfondito nel corso di un programma di tre giorni di eventi che comprende conferenze, proiezioni di film e performance. Il programma degli eventi è online sul sito del Madre.

Venerdì’ 24 febbraio, alle ore 15:00, si terrà presso l’Aula Dottorato del Palazzo Giusso dell’Università degli Studi l’Orientale di Napoli un seminario dal titolo «Making Kin: Relazioni tra ecologie e lotte femministe», con le rinomate teoriche femministe Angela Balzano e Antonia A. Ferrante, organizzato dal Dottorato in Studi Internazionali (Unior), Technocultures Research Unit (TRU) e il Centro Studi Postcoloniali e di Genere.

La mostra si inaugura il sabato 25 febbraio con una serie di conferenze e performance delle artiste partecipanti, Florencia Rodriguez Giles, Romina de Novellis, Ann Leda Shapiro e Martina Servio. Una tavola rotonda, con interventi di Angela Balzano e Antonia A. Ferrante, sarà moderata da Tiziana Terranova e Florencia Cherñajovsky, organizzata anche questa con l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale. Il programma di eventi proseguirà domenica 26 febbraio con una passeggiata partecipativa guidata dal designer e performer Paco Savio che leggerà e metterà in scena la «Politica della Placenta» di Rosi Braidotti, seguita dalla proiezione del film di Pedro Neves Marques e Lynn Hershman Leeson.