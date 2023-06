“Elle getting Greener”, a Palazzo Gravina per imparare a “vivere green”

Il forum “Elle getting Greener, la sostenibilità è un percorso”, a Palazzo Gravina, presenta talk e tavole rotonde, atelier pratici di formazione ed esperienze live, momenti di intrattenimento, con 40 speaker di altissimo livello. “Think, Change, Do. Pensa, cambia, fallo”: un invito ad agire più che mai attuale in un momento di evidente cambiamento climatico. Sarà il motto del primo “Elle getting Greener - la sostenibilità è un percorso”, un grande forum aperto liberamente al pubblico in programma venerdì 9 giugno a Napoli, un evento Hearst organizzato dal settimanale Elle, in collaborazione con Diarc-Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

A Palazzo Gravina si svolgerà una giornata di talk e tavole rotonde, masterclass e atelier pratici di formazione ed esperienze live, momenti di intrattenimento, con oltre 40 speaker. L’orario di inizio è previsto per le 9.30. Dopo i saluti di Massimo Russo, direttore di Elle e Michelangelo Russo, direttore del Diarc Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il forum si aprirà con l’intervento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Gli obiettivi su cui si impegneranno i tavoli di discussione ci parlano della necessità di una sostenibilità a tutto campo dove l’attenzione ai temi sociali si coniuga a un percorso per soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura.

Un primo appuntamento di Elle che guarda agli obiettivi e ai principi dell’Agenda 2030 di sviluppo sostenibile. Il palinsesto del forum è composto di talk che avranno come protagonisti rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e associazioni, per un parterre di altissimo livello. Accanto ai tavoli di lavoro anche masterclass e atelier pratici con attivisti, esperti e associazioni che possono insegnare al pubblico come migliorare il loro approccio al “vivere green”.

«Una giornata per fare il punto con la comunità scientifica, per capire cosa sappiamo con certezza e cosa dobbiamo ancora capire sul cambiamento climatico. Per sentire dai protagonisti come sta mutando il modo in cui si produce per affrontare la sfida. Per mettere in fila le azioni e i comportamenti che ognuno di noi può adottare per invertire la tendenza. La sostenibilità si costruisce ogni giorno, partendo anche dai comportamenti individuali», afferma Massimo Russo direttore di Elle.

«Sostenibilità significa trasmettere alle generazioni future i valori della città, del suo paesaggio, della sua storia. È un’idea-guida per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità, trasformando energia e creatività in pratiche rigenerative. Per questo servono competenze e determinazione politica, ma è fondamentale una comunicazione in grado di elevare la domanda di cambiamento», dichiara Michelangelo Russo, direttore del Diarc Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Dalle 9.30 fino alle 18 interviste e tavole rotonde affronteranno il tema del cambiamento climatico vs risorse, della transizione ecologica, dell’inquinamento dei mari, ma si parlerà anche di ambiente e made in Italy e di come possa esistere un mercato del lusso sostenibile. Focus su città, urbanistica, architettura e le scelte ecologiche e compatibili con lo sviluppo, ma anche su come la moda e il cinema possono contribuire a veicolare il cambiamento.

Saranno una serie di corsi dedicati con esperti e associazioni e condotti dai giornalisti di Elle che mirano ad educare a scelte sostenibili nella nostra vita. Aiutando a riconnettersi con la natura, utilizzandola saggiamente senza sfruttarla, attraverso la green cooking, imparando a tutelare e valorizzare la biodiversità.