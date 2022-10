«Uànema» continua con gli ultimi due appuntamenti martedì e mercoledì

Ultimi due giorni di programmazione per «Uànema – Festa degli altri vivi», la manifestazione dedicata al culto delle anime del Purgatorio promossa dal Comune di Napoli. Tra le visite guidate, da segnalare quelle previste all’Ipogeo dei Cristallini e al Cimitero delle 366 fosse, due siti di grande suggestione che ancora oggi ricordano come la pratica della sepoltura iniziò a svilupparsi nella Napoli greca e quale particolare attenzione verso le classi meno abbienti assunse in epoca borbonica.

Nell’elenco degli spettacoli, spiccano i concerti ispirati alla tradizione dei canti polivocali liturgici a cura della fondazione Pietà dei Turchini; lo spettacolo «Le Cabaret Fantôme», che popolerà il teatro Tin di personaggi bizzarri e terrorizzanti alle prese con numeri di arte varia, canzoni e burlesque; l’omaggio a Virgilio con il concerto spettacolo tratto dal Libro VI dell’Eneide previsto al Castel dell’Ovo. Il programma completo della manifestazione e le modalità di partecipazione ai singoli eventi sono disponibili sul sito e sui profili Facebook e Instagram del Comune di Napoli.