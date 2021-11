Napoli, alla Feltrinelli la presentazione del nuovo libro «Gli Agonisti» di ​Rodolfo Hachfeld

Martedì 23 novembre ci sarà presso la libreria Feltrinelli di via dei Greci a Napoli la presentazione del nuovo libro «Gli Agonisti. Una storia quasi vera della Napoli greco-romana» di Rodolfo Hachfeld, edito da Colonnese nella collana tascabile “Lo Specchio di Silvia” (pag. 104, euro 8,00), è un intrigante e insolito racconto lungo di equilibrio “classico”.

In una calda giornata del II secolo avanti Cristo, per le strade di Neapolis non si parla che di un incontro sportivo. Il giovane lottatore Sostenes, amato campione di cui la città va orgogliosa, è stato sfidato da Philogonios da Crotone. In palio c'è la palma di miglior atleta italiano, ma anche la partecipazione alle prossime Olimpiadi. Bello come Apollo, Philogonios giunge così nella grande città, con i suoi templi e le sue fratrie, così diversa dalle campagne della sua rigogliosa terra. La passione e il sacrificio per lo sport - il pancrazio, la più faticosa specialità atletica unisce i due giovani. Ma sul loro incontro incombe, sotterraneo, anche un cupo presagio.

Rodolfo Hachfeld è nato nel 1949. Si è laureato in Economia ed è stato direttore di Citibank Italia. Felicemente pensionato, ha vinto il primo premio di Poesia Internazionale di Napoli. Impegnato in ricerche storiche in lingua tedesca, dopo Gli Agonisti sta lavorando a un racconto ambientato nella Germania medievale. La sua passione è coltivare la sua terra in Cilento.

L'autore dialogherà con Elio Serino.