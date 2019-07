Allegria, divertimento e orgoglio barrese: festa di Sant'Anna a Villa Letizia

Mercoledì 24 Luglio 2019, 14:23 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 14:35

Nell’incantevole scenario di Villa Letizia sita a Barra, si è tenuta sabato 20 luglio la Fiera di Sant'Anna, organizzata dalla Sesta Municipalità del Comune di Napoli di concerto con la comunità del Santuario Diocesano Ave Gratia Plena dove è custodita la statua della Santa Patrona.Una manifestazione che grazie all’impegno di molti giovani, sostenuti dagli adulti della comunità, sempre disponibili a supportarli nel loro impegno, ha visto la partecipazione di tanti cittadini barresi felici e contenti per aver trascorso una serata in Allegria e Sano divertimento tra Stand e Musica dove si sono esibiti artisti locali tra musica, canti, balli e cabaret che si sono resi disponibili per questa occasione con piacere e reale entusiasmo. Numerosa è stata anche la partecipazione dei bambini che hanno avuto modo di divertirsi tra gonfiabili e zucchero filato.Ora l’impegno è quello di rendere fruibile a tutti una delle bellezze di Barra che per tanti anni è rimasta inutilizzata. Ciò sarà possibile se tutte le realtà del territorio si adopereranno per porre in essere progetti validi e concreti che non abbiano colore politico e interessi personali ma possano essere finalizzati solo al bene dei cittadini. I barresi meritano di tornare a vivere Villa Letizia ed il suo incantevole parco; e questo vale anche per tante altre bellissime realtà che sono abbandonate sul territorio. Esiste un forte risveglio culturale e sociale che in questi mesi è ritornato ad essere molto forte e va necessariamente coltivato. Bisogna unire le forze e camminare insieme: associazioni, istituzioni politiche, militari, religiose per poter anche a Barra creare un modello che, in altri quartieri di Napoli, ha iniziato a produrre i suoi frutti (basta vedere quanto realizzato nella Sanità).E in attesa che a settembre, come indicato dalle istituzioni intervenute alla Fiera, si completino i lavori per la totale apertura del parco, in questi giorni, continueranno le manifestazioni in onore di Sant'Anna che culmineranno nella processione per le vie del quartiere in programma domenica prossima, 28 luglio con partenza dal Santuario Diocesano alle 18.