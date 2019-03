Napoli, festa grande al Vomero: tra libri e giochi riapre «Iocisto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Marzo 2019, 12:00

In un momento in cui la vitalità delle librerie napoletane sembrava a rischio, qualcuno pensò invece di aprirne una. Ma questo non è tutto, perché il progetto nacque da un gruppo di cittadini che, lanciata una provocazione su Facebook, riuscirono a innescare un movimento di incontri, confronti, proposte; che diede vita appunto alla prima libreria ad azionariato popolare. Iocisto, questo il nome, aprì (a via Cimarosa 20) il 21 luglio del 2014, con una festa in piazza, che vide partecipare circa tremila persone. Da allora sono passati oltre a tanti scrittori, iniziative, libri venduti e discussi quasi cinque anni, e adesso la libreria si presenta con un nuovo volto: sabato, infatti, ci sarà un'altra festa, per celebrare la riapertura dopo i lavori di ristrutturazione dei locali.