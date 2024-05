Napoli, la Fondazione dell’Ordine degli Architetti tra Salvatore Bisogni e Stefania Filo Speziale

Giovedì 9 maggio dalle 15 alle 18 - nella Sala Sirica presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia in Piazzetta Matilde Serao - Salvatore Bisogni e Stefania Filo Speziale saranno al centro del nuovo e atteso appuntamento del ciclo di incontri «I maestri della scuola di architettura a Napoli e la prova del tempo», organizzato e promosso da FOAN – Fondazione Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia - nell’ambito del programma delle attività per il 2024 e realizzate con il sostegno dell’Ordine degli Architetti di Napoli e della Regione Campania con la concessione di contributi finalizzati alla promozione della qualità dell’architettura (annualità 2023), L.R. 19/2019 – DD 487/2023.

Due figure di assoluto rilievo, il cui insegnamento rappresenta ancora oggi un segno più che mai vivo e capace di superare «la prova del tempo», raccontate in un’intensa giornata di studio da architetti, urbanisti, docenti, allievi che li hanno conosciuti, studiati e frequentati.

Architetto e docente di composizione architettonica, perla città ha rappresentato il vero paradigma progettuale: infaticabile nel campo dell’insegnamento universitario e della ricerca, è stato un cruciale protagonista del dibattito italiano sull’architettura che ha percorso con un impegno sempre rivolto ai temi della città e dell’edilizia sociale.L’eccezionalità della figura di, architetta in un’epoca di soli architetti uomini, la ricchezza delle sue intuizioni progettuali e la controversa storia professionale ne fanno una protagonista fondamentale nella storia dell’architettura e della cultura napoletane del Novecento, che attende una piena rivalutazione.

«Dopo il successo dei precedenti incontri, questo quarto appuntamento del ciclo “I Maestri della Scuola di Architettura a Napoli”, ribadisce ancora una volta l’impegno della Fondazione nel promuovere la Cultura del Progetto di Architettura nella società con la consapevolezza che l’architettura è un bene comune della collettività» dichiara Vincenzo Corvino, Presidente di FOAN, «L’incontro, aperto al pubblico, sarà infatti non solo un’opportunità di formazione per gli architetti (ai quali saranno riconosciuti 3 CFP) ma un costruttivo momento di apertura verso i cittadini e la politica del territorio».

Al termine del ciclo, i contenuti degli incontri saranno raccolti in un quaderno editoriale della nuova collana a cura di FOAN e OAN, in collaborazione con Thymos Book, per la valorizzazione e la ri-significazione contemporanea del lavoro dei Maestri dell’Architettura.

Non solo parole per raccontare il lascito alla città di questi grandi nomi: gli incontri offriranno l’occasione per costruire anche una narrazione per immagini delle loro principali opere che confluirà nella mostra fotografica «I maestri a Napoli» di Mario Ferrara aperta al pubblico a partire dal marzo 2025 e il cui allestimento nelle sale del Palazzo Reale di Napoli sarà realizzato dai giovani architetti partecipanti al laboratorio «I maestri nelle mani degli allievi» curato da Giovanni Francesco Frascino, già autore di prestigiosi allestimenti in contesti museali italiani ed esteri.

Il programma

SalutiLorenzo Capobianco - Presidente Ordine Architetti PPC di Napoli e ProvinciaVincenzo Corvino - Presidente Fondazione Ordine Architetti PPC di Napoli e ProvinciaIntroduconoGiovanni Menna - DIARC Università degli Studi di Napoli Federico IICiro Buono - Tesoriere Fondazione Ordine Architetti PPC di Napoli e ProvinciaAnna Buonaiuto - Studio Bisogni-BuonaiutoModera Stella Cervasio – Giornalista

SALVATORE BISOGNI E LA PROVA DEL TEMPO

Renato Capozzi - DIARC Università degli Studi di Napoli Federico II

Luca Lanini - DESTeC Università di Pisa

Francesco Costanzo - DADI Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

STEFANIA FILO SPEZIALE E LA PROVA DEL TEMPO

Andrea Maglio - DIARC Università degli Studi di Napoli Federico II

Mattia Cocozza - DICEA Università degli Studi di Napoli Federico II

Roberta Amirante - DIARC Università degli Studi di Napoli Federico II