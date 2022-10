Foqus, Nicolò Govoni presenta il suo nuovo libro «​Ogni cambiamento è un grande cambiamento»

Nicolò Govoni torna con un nuovo libro e un tour in Italia che prenderà il via da Napoli il 26 ottobre, alle ore 18.30, presso Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli (Via Portacarrese a Montecalvario, 69 - ingresso libero). Già disponibile in prevendita, «Ogni cambiamento è un grande cambiamento» (edito da Rizzoli) uscirà il 25 ottobre in tutte le librerie e nei maggiori store online. Stavolta l’autore presenta un’opera corale realizzata insieme ai minori che frequentano le scuole di Still I Rise nel mondo.

Cinque racconti delicati e potenti, ambientati tra Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Siria e Grecia, dove i protagonisti sono i bambini e le loro vite in contesti di diritti negati. «Ognuno dei nostri studenti ha una storia unica da raccontare, e ogni storia, se ascoltata, ha il potere di cambiare il mondo. Ecco perché abbiamo posto loro la domanda più importante di tutte: Cos’è, per te, la Famiglia?» spiega Nicolò Govoni. «Ho raccolto testimonianze da tutte le nostre Scuole nel mondo, storie vere di mam­me, di papà, di sorelle, di fratelli, di nonni, di cugini e di zii.

E così, questo libro ha iniziato a prendere forma, e il suo messaggio a definirsi con chiarezza sempre più innegabile: la famiglia non è tanto il sangue che ci lega quanto l’amore che ci libera». Tutti i proventi dell’autore e il 2% di quelli dell’editore saranno devoluti a Still I Rise per l’apertura della nuova Scuola Internazionale in Colombia.