Foqus, Siviglia chiama Napoli: il grande flamenco ai Quartieri Spagnoli

Si svolgerà giovedì 30 giugno, alle ore 20, alla Fondazione Foqus (via Portacarrese a Montecalvario, 69), nel cuore dei Quartieri Spagnoli, lo spettacolo di flamenco di Maribel Ramos, riconosciuta tra le migliori interpreti spagnole del genere, in arte «La Zambra».

Lo spettacolo, a ingresso libero, è organizzato dall’Istituto Cervantes di Napoli, in collaborazione con Foqus. L’esibizione di flamenco di Maribel Ramos conclude due giornate di laboratori che l’artista di Barcellona terrà il 29 e 30 luglio a Foqus per 25 partecipanti. I laboratori dedicati alla tradizionale danza andalusa (le cui adesioni sono andate esaurite in poche ore) proporranno un percorso didattico che va dalle origini alle più recenti contaminazioni con altri generi.

Lo spettacolo sarà ospitato nella Corte dell’edificio cinquecentesco, un ex monastero di circa 10mila metri quadrati, sede della Fondazione Foqus, che dal 2013 ha avviato un inedito progetto di riqualificazione urbana.