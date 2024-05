Napoli protagonista negli scatti di Robbie McIntosh in mostra da Yellow Korner

Robbie McIntosh è il primo fotografo napoletano che racconta la sua città ad essere entrato nel circuito Yellow Korner, dedicato alla fotografia d'autore, con una sede napoletana a Largo Vasto a Chiaia.

L'ingresso nel circuito ha previsto una esposizione " Tutto passa" in tutte le gallerie del gruppo inaugurata lo scorso week-end con immagini, di piccolo e medio formato, che vedono protagonista il lungomare di Napoli ed i personaggi che abitualmente lo abitano. Scene di vita e di relax: corpi segnati dal tempo, senza artifici, ed imbellettamenti, che invitano a riflettere sulla nostra percezione della bellezza.

Quella ritratta da McIntosh è una città anarchica, passionale, autentica, che vive alla giornata. I napoletani che mette in primo piano sono prima di tutto uomini, con una loro dignità e personalità, con le quali il fotografo non dimentica mai di entrare in contatto. Un approccio basato sull'empatia: «Ogni volta che scatto è una tabula rasa.

Un ripartire da zero, da un nuovo seme. Lo scenario è quasi sempre lo stesso, ma gli eventi cambiano. Come il teatro greco».

Robbie ama scattare in analogico, eppure è molto seguito anche sulle piattaforme social per la sua capacità di arrivivare alle persone, di raccontae la Napoli Contemporanea attraverso le sue immagini crude e genuine.

Le fonti di ispirazione del McIntosh napoletano è lungo: Robert Frank, Sergio Larrain, Joseph Koudelka, William Klein, Nan Goldin, Joel Meyerowitz, Susan Meiselas, Abbas, Garry Winogrand... E poi il cinema di Martin Scorsese e Nanni Moretti. E i quadri, tra tutti gli Impressionisti.

Robbie è un raro esempio di "profeta in patria", anche se le sue foto sono particolarmente apprezzate all'estero, può ora vantare una "casa" napoletana in quel di Chiaia.