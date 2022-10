«Genitori in Blue Jeans», a Napoli il progetto itinerante di Fondazione Carolina e TikTok

Il 6 ottobre farà tappa a Napoli il tour educativo «Genitori in Blue Jeans» ideato da Fondazione Carolina e TikTok con l’obiettivo di supportare educatori e famiglie - attraverso suggerimenti e spunti concreti – per accompagnare adeguatamente gli adolescenti nel loro percorso online. Il progetto itinerante arriva nella città partenopea - dopo la partenza di Venezia e i pitstop di Assisi, Palermo e Novara – con l’intento di promuovere un dialogo e confronto aperto con chi quotidianamente si trova a dover guidare le nuove generazioni verso un utilizzo del digitale in maniera sicura e consapevole.

I suggerimenti sull’utilizzo corretto delle piattaforme digitali saranno proposti anche attraverso un quiz interattivo rivolto a tutta la platea. Per partecipare sarà sufficiente usare il proprio smartphone! All’evento – patrocinato dal Comune di Napoli - saranno presenti Giacomo Lev Mannheimer, Responsabile Relazioni Istituzionali Sud Europa di TikTok, Ivano Zoppi, Segretario generale di Fondazione Carolina e Paolo Picchio, presidente onorario e padre di Carolina, prima vittima riconosciuta di cyberbullismo in Italia.

Il Comune di Napoli sarà rappresentato dall’Assessore al Welfare Luca Trapanese. La collaborazione tra TikTok e Fondazione Carolina aspira a stimolare una vera e propria cordata tra tutti gli interlocutori interessati e accomunata dalla stessa corresponsabilità e reciprocità educativa richiamata dalla legge a prevenzione e contrasto del cyberbullismo.