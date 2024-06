Napoli, la presentazione del libro «Capitani per sempre» sulla Msc World Europa

Si svolgerà lunedì 10 giugno alle ore 14,30 a bordo dell’ammiraglia di Msc Crociere, Msc World Europa, attraccata nel porto di Napoli, la presentazione del libro del giornalista e scrittore Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell’Ussi.

«Capitani per sempre. Storie e leggende di campioni con la fascia. Dal Napoli ai grandi club italiani» è un viaggio nella storia di grandi squadre di calcio del nostro Paese e di coloro che hanno indossato la fascia di capitano. Gianfranco Coppola racconta una storia che è insieme di sport e di umanità, grazie anche al contributo di altri grandi giornalisti che attraverso aneddoti, ricordi personali e professionali ci accompagnano in un viaggio appassionante.

Alla presentazione del nuovo libro prenderanno parte, oltre all’autore Gianfranco Coppola, Leonardo Massa (Vice President Southern Europe divisione crociere Gruppo MSC), l’antropologo Marino Niola e il giornalista Rai Bruno Gentili.

Il volume, per le edizioni LeVarie di Marco Lobasso, si arricchisce delle foto di Pietro Mosca e della prefazione di Marino Niola oltre che delle illustrazioni di Andrea Delehaye. Capitani per sempre, inoltre, presenta la riproduzione di circa 40 figurine della storica Collezione Panini che accompagna i racconti del libro, con il patrocinio morale dell’Associazione Italiana Calciatori e con il rinnovato impegno solidale nei confronti di Casa di Tonia, la casa di accoglienza voluta e ideata dall’Arcivescovo Emerito di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe.

«La mia storia di sportivo e quella professionale in Msc si sono sempre intrecciate con grandi capitani.

Ai capitani dello sport e del calcio mi piace accomunare i capitani delle navi da crociera, che ogni giorno solcano i mari di tutto il mondo. È per questa ragione che credo non ci sia posto più adatto della nostra bellissima Msc World Europa per ospitare la presentazione di un libro così carico di spirito sportivo, storia, ricordi personali e professionali sul mondo del calcio. Gianfranco Coppola rende omaggio ai grandi capitani del calcio italiano con un occhio particolare ai Capitani che hanno indossato la maglia azzurra, altra passione che ci accomuna», ha dichiarato Leonardo Massa, Vice President Southern Europe divisione crociere Gruppo Msc.

Per prendere parte alla presentazione è indispensabile registrarsi QUI fino ad esaurimento posti.