«Regalaci una storia»: Napoli e le sue tradizioni nelle storie inventate dai ragazzi

Si terrà domani a Giugliano la II edizione del premio letterario, rivolto ai ragazzi, “Regalaci una storia, volti & luoghi del tuo paese”. Un premio nato quasi per gioco lo scorso anno: in seguito all'invito di inventare delle favole della buonanotte sono arrivate alla libreria “Claudio” di Giugliano più di ottanta storie illustrate. E così è nata l'idea di farne una pubblicazione data poi in dono ai bambini. Successivamente è stata organizzata anche una manifestazione pubblica con il premio.

Quest'anno i ragazzi coinvolti sono stati tantissimi. «Le storie che ci sono arrivate vengono dalla nostro territorio e hanno come protagonisti personaggi e luoghi della nostra terra: Giugliano, Marano, Mugnano e Qualiano, in un solo grande abbraccio, circa 20 circoli coinvolti tra scuola primaria e secondaria di 1°grado e trecento storie da leggere tutte d'un fiato. Abbiamo costruito un team d'eccezione: insegnanti appassionati, studenti dediti al proprio paese, chi ha fatto della gioia dei piccoli il proprio lavoro», spiega Eliseo Verde della libreria Claudio.

Per la II edizione di “Regalaci una storia” i bambini e i ragazzi del territorio Nord di Napoli sono stati invitati ad inventare delle storie che avessero come protagonisti i volti e i luoghi del passato o del presente del proprio paese.

L'idea era quella di creare un ponte che, attraverso il racconto di nonni e zii, costruisse una strada di collegamento per non disperdere le tradizioni.