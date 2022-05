«Green Med Symposium», a Palazzo Santa Lucia incontro per l'ambiente

Domani alle ore 11 a Napoli, presso la sala De Sanctis a palazzo Santa Lucia, si terrà la conferenza stampa di presentazione di «Green Med Symposium, Stati generali dell'Ambiente in Campania», evento promosso da Ricicla.tv ed Ecomondo con la partnership istituzionale della Regione Campania.

Interverranno il presidente Ispra-Snpa Stefano Laporta, il presidente di Conai Luca Ruini, il presidente Ieg Expo Lorenzo Cagnoni e l'Au di maidiremedia, Giovanni Paone. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il Green Med Symposium è in programma a Napoli, presso la stazione marittima, dall’8 al 10 giugno: tre giornate di incontri, dibattiti, mostre, laboratori, orientamento, formazione e coinvolgimento delle scuole, approfondimenti sui green jobs e le nuove professioni del futuro.

Spazio anche ad una «Fabbrica della sostenibilità» e ad una mostra sulle tecnologie innovative applicate al mondo green. Obiettivo del Symposium è contribuire a rendere il Sud sempre più protagonista nel processo di transizione ecologica del Paese puntando sull'elaborazione di progetti, strategie e best practices che siano in grado di realizzare benefici per lo sviluppo economico, sociale e culturale.