A Napoli Imma di Lillo presenta la mostra fotografica «Lasciati andare»

Martedì 22 marzo, dalle 19.30 alle 22.30, il ristorante-galleria My Seacret (via Chiatamone 31) ospita la mostra fotografica «Lasciati Andare» di Imma di Lillo curata dall’atelier partenopeo Le Voci di Dentro. Dopo il successo riscosso dalla personale di Pasquale Vassallo è il turno di una giovane artista napoletana che fa della macchina fotografica lo strumento attraverso cui scrutare i sentimenti più profondi dell’essere umano. Fotografa e appassionata di cinema e teatro, Imma di Lillo esordisce infatti come artista de Le Voci di Dentro con un progetto basato sull’esperienza del ritratto: in esposizione 8 scatti che ritraggono performance artistiche. Corpi in movimento libero esaltati da interessanti giochi di luci ed ombre che sottolineano il flusso sinuoso ed elegante delle loro linee. Il progetto nasce durante il festival Effetto 48 quando l’artista decide di realizzare un’esperienza condivisa, invitando tutti i partecipanti al Teatro Caporali di Panicale.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITA' La foto più piccola del mondo? Raffigura Napoli L'INTERVISTA Ucraina, il fotoreporter di Salerno al fronte: «Ho visto... GLI SCATTI A Napoli, una mostra con voci e volti delle donne dei Quartieri...

«Lasciati Andare è un invito a me stessa, un appunto per ricordarmi che in questo caos della nostra vita abbiamo bisogno di fermarci un attimo. Respirare, meditare, abbandonarci» - afferma Imma di Lillo che prosegue: «Ho chiesto ad ognuno dei partecipanti al progetto di sentirsi liberi di esprimersi, dedicando quel momento a loro stessi, lasciandosi andare all’esperienza del ritratto, dimenticando l’esistenza della macchina fotografica. Ho fatto lo stesso anche io, calandomi nel silenzio di quell’attimo, cogliendo il loro atto di performance, immergendomi totalmente nell’esperienza del ritratto».